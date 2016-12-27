简单的之字转向指标是自动化技术分析的良好基础，下面是一个模式识别的简单实例。ZZLevels 指标使用简单的之字转向来寻找平盘市场的边界，以及支撑和阻力水平。

许多图形构建的自动化，包括简单的类似通道，趋势（更高的高点/更低的低点），或者斐波那契网格，需要定义“精选的移动”，也就是价格从局部最低点到局部最高点以及从局部最高点到局部最低点。