指标

ZZLevels - MetaTrader 5脚本

简单的之字转向指标是自动化技术分析的良好基础，下面是一个模式识别的简单实例。ZZLevels 指标使用简单的之字转向来寻找平盘市场的边界，以及支撑和阻力水平。

许多图形构建的自动化，包括简单的类似通道，趋势（更高的高点/更低的低点），或者斐波那契网格，需要定义“精选的移动”，也就是价格从局部最低点到局部最高点以及从局部最高点到局部最低点。

我已经提出了一个简单的算法来搜索局部的高点和低点，并且在简单的之字转向指标中实现。简单之字转向指标与传统的之字转向的主要区别是算法要简单和快速很多，参数也简单很多，只有一个 - 典型的修正深度。

ZZLevels 指标是基于把之字转向构建自动化的想法来开发的，特别要指出的是，所提供的指标实现了简单算法可以寻找交易范围的边界，以及支撑和阻力水平。

下面的输入参数是用于调整指标的:

  • 分析之字转向的点的数量 — 简单之字转向指标的缓冲区中非零值的数量，通过算法做分析 (也就是在指标历史中搜索级别的深度). 使用这个参数来寻找长期的水平。

  • 价格接触到水平的次数 — 价格达到这个水平的次数，我们知道，价格越经常接触这个水平，这个水平对技术分析来说就越重要。

  • 高价/低价 的最大值。偏差的近似水平 — 这个参数是用于控制水平的精确度的。因为价格可能 "穿透" 水平几个点，或者在达到水平之前就折回了，用于必须设置指标的监视水平触碰的精确度。

  • Typical retracement size(典型折回大小) — 继承于父指标 — 简单之字转向指标。

与简单之字转向指标相比，ZZLevels 使用了3个额外的参数。

指标当前的形式还不能用于自动化交易，同时，它很好地实现了自动绘图进行技术分析，基于的是寻找局部的高点和低点的简单算法，另外，它也有助于在人工交易中寻找范围的边界和支撑/阻力水平。

基于简单之字转向指标的平盘市场的范围和支撑阻力水平的自动搜索。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15984

