Simple ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Versão simplificada do indicador ZigZag. O algoritmo funciona significativamente mais rápido, pois não usa buffers de cálculo intermediários, não contém ciclos anexados e, portanto, não se redesenha. O indicador é ajustado por um único parâmetro, isso é muito importante para otimizar os conselheiros de negociação construídos em sua base.

A automatização de muitas compilações, incluindo as mais simples como a determinação de tendências (higher highs / lower lows) ou, finalmente, o uso de redes Fibonacci, exige a isolação do "movimento puro", isto é, a passagem de preço, do local mínimo para o local máximo e do local máximo para o local mínimo.

O Zig Zag resolve perfeitamente a tarefa de isolação dos movimentos puros, esse indicador está incluído no conjunto padrão de entrega da MetaTrader.

No entanto, o ZigZag "bastão" possui uma série de deficiências.

Em particular:

  • o ZigZag redesenha-se continuamente no decorrer da compilação, o que é inconveniente em termos de uso nos algoritmos de negociação;
  • o algoritmo usado no indicador inclui vários ciclos anexados, o que significativamente pode retardar o processo de otimização do Expert Advisor que usa esse indicador na sua base;
  • a fina configuração do indicador é levada a cabo por três parâmetros, o que prolonga significativamente o processo de optimização, e dado o fato de que uma alteração num parâmetro altera o efeito da outra, o processo de optimização pode não encontrar um extremo estável.

Com isto em mente, proponho um algoritmo muito mais simples para isolação das passagens puras.

O algoritmo proposto difere em que:

  • não contém ciclos anexados e todos os cálculos são realizados na medida em que entrem novos dados de preços;
  • não se redesenha, a propagação determinada permanecerá como sempre;
  • contém apenas um parâmetro, isto é, o típico comprimento da passagem (para facilitar a experiência, deve ser diferente par diferentes timeframes).

The only input parameter - Typical retracement size - is different for different time frame for convinience

Além disso, o indicador visual resolve tarefas isolando máximos e mínimos locais e traçando passagens limpas entre eles.

As simple as it is Simple Zig Zag solve its function searching for recent highs and lows and showing movements between them.

Com esta ferramenta, é possível construir um conselheiro (EA) simples que usa, na sua base, a correção Fibo. Em particular, na imagem de tela apresentada, os movimentos de correção e de impulso são claramente distinguíveis, o que é muito importante para a construção de um conselheiro (EA) que usa a correção Fibo na sua negociação.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15970

