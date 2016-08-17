Versão simplificada do indicador ZigZag. O algoritmo funciona significativamente mais rápido, pois não usa buffers de cálculo intermediários, não contém ciclos anexados e, portanto, não se redesenha. O indicador é ajustado por um único parâmetro, isso é muito importante para otimizar os conselheiros de negociação construídos em sua base.

A automatização de muitas compilações, incluindo as mais simples como a determinação de tendências (higher highs / lower lows) ou, finalmente, o uso de redes Fibonacci, exige a isolação do "movimento puro", isto é, a passagem de preço, do local mínimo para o local máximo e do local máximo para o local mínimo.

O Zig Zag resolve perfeitamente a tarefa de isolação dos movimentos puros, esse indicador está incluído no conjunto padrão de entrega da MetaTrader.

No entanto, o ZigZag "bastão" possui uma série de deficiências.

Em particular:

o ZigZag redesenha-se continuamente no decorrer da compilação, o que é inconveniente em termos de uso nos algoritmos de negociação;

o algoritmo usado no indicador inclui vários ciclos anexados, o que significativamente pode retardar o processo de otimização do Expert Advisor que usa esse indicador na sua base;

a fina configuração do indicador é levada a cabo por três parâmetros, o que prolonga significativamente o processo de optimização, e dado o fato de que uma alteração num parâmetro altera o efeito da outra, o processo de optimização pode não encontrar um extremo estável.

Com isto em mente, proponho um algoritmo muito mais simples para isolação das passagens puras.

O algoritmo proposto difere em que:

não contém ciclos anexados e todos os cálculos são realizados na medida em que entrem novos dados de preços;

não se redesenha, a propagação determinada permanecerá como sempre;

contém apenas um parâmetro, isto é, o típico comprimento da passagem (para facilitar a experiência, deve ser diferente par diferentes timeframes).

Além disso, o indicador visual resolve tarefas isolando máximos e mínimos locais e traçando passagens limpas entre eles.

Com esta ferramenta, é possível construir um conselheiro (EA) simples que usa, na sua base, a correção Fibo. Em particular, na imagem de tela apresentada, os movimentos de correção e de impulso são claramente distinguíveis, o que é muito importante para a construção de um conselheiro (EA) que usa a correção Fibo na sua negociação.