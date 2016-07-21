Индикатор Simple ZigZag является хорошей основой для автоматизации технического анализа. Ниже представлен простой пример распознавания паттернов. Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.

Автоматизация многих построений, в том числе даже таких простых, как построение каналов, определение трендов (higher highs / lower lows) или, наконец, использование сеток Фибоначчи, требует выделения "чистого движения", то есть прохода цены от локального минимума до локального максимума и от локального максимума к локальному минимуму.