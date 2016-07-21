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Индикаторы

ZZLevels - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Simple ZigZag является хорошей основой для автоматизации технического анализа. Ниже представлен простой пример распознавания паттернов. Индикатор ZZLevels использует Simple ZigZag для того, чтобы находить границы флэта, а также уровни поддержки и сопротивления.

Автоматизация многих построений, в том числе даже таких простых, как построение каналов, определение трендов (higher highs / lower lows) или, наконец, использование сеток Фибоначчи, требует выделения "чистого движения", то есть прохода цены от локального минимума до локального максимума и от локального максимума к локальному минимуму.

Ранее мной был предложен простой алгоритм поиска локальных максимумов и минимумов, реализованный в индикаторе Simple ZigZag. Основным отличием индикатора Simple ZigZag от штатного аналога является существенно более простой и быстрый алгоритм, а также настройка единственным параметром — глубиной типичной коррекции.

Индикатор ZZLevels является развитием идеи автоматизации аналитических построений на базе Зигзага. В частности, в представленном индикаторе реализован простой алгоритм поиска границ торговых диапазонов, а также уровней поддержки и сопротивления.

Для настройки индикатора используются следующие параметры:

  • Number of ZZ points analyzeed — количество ненулевых значений буфера индикатора Simple ZigZag, анализируемых алгоритмом (по сути глубина поиска уровней в истории индикатора). Используйте этот параметр для того, чтобы находить долгоживущие уровни.

  • Number of times the price touches the level — количество касаний уровня ценовым графиком. Известно, что чем чаще цена касается уровня, тем большее значение имеет такой уровень для технического анализа.

  • High/Low max. deviation around level — этот параметр отвечает за точность уровня. Поскольку цена может "проколоть" уровень на несколько пунктов или развернуться прямо перед ним, пользователь должен задать точность, с которой индикатор отслуживает касания уровня.

  • Typical retracement size — типичный размер коррекции — параметр, доставшийся индикатору в наследство от "родителя" — Simple ZigZag.

Comparing to Simple ZigZag, ZZLevels uses three additional parameters.

В существующем виде индикатор еще нельзя использовать для автоматической торговли, в то же время он отлично иллюстрирует идею автоматизации графических построений технического анализа на базе простейших алгоритмов, основанных на поиске локальных максимумов и минимумов. Кроме того, он помогает находить границы диапазонов и уровни поддержки/сопротивления в "ручной" торговле.

Flat ranges and support resistance autosearch based on Simple ZigZag indicator.

Exp_SMI_Correct Exp_SMI_Correct

Эксперт Exp_SMI_Correct построен на основе изменения цвета индикатора SMI_Correct.

AutoGannAutoTrend AutoGannAutoTrend

Индикатор строит ценовой канал, уровни Фибоначчи и веер Ганна на последних вершинах Зигзага.

SMI_Correct_HTF SMI_Correct_HTF

Индикатор SMI_Correct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i-CAi_Digit i-CAi_Digit

Индикатор i-CAi с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.