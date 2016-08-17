CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_i-CAi - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1667
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_i-CAi.mq5 (8.1 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
i-CAi.mq5 (7.59 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O conselheiro Exp_i-CAi baseia-se na alteração da direção do movimento da média móvel i-CAi. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se mudar a direção do movimento da média móvel.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador i-CAi.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico


Resultados do teste para 2015, EURJPY, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15979

dTrend_HTF dTrend_HTF

Indicador dTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

AutoFibAutoTrend AutoFibAutoTrend

O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag.

i-CAi_HTF i-CAi_HTF

Indicador i-CAi com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ZZLevels ZZLevels

O indicador ZZLevels utiliza o Simple ZigZag para encontrar os limites da fase de correção (flat), bem como os níveis de suporte e resistência.