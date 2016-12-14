コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZZLevels - MetaTrader 5のためのインディケータ

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1827
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Simple ZigZag指標は、技術分析の自動化に適しています。以下は、パターン認識の簡単な例です。ZZLevels指標はSimple ZigZagを使用してフラットの境界と支持/抵抗レベルを検出します。

チャネル、トレンド（より高い高値とより低い低値）またはフィボグリッドのような単純なものを含む多くのグラフィカル構造体の自動化は、「洗練された動き」すなわち価格の極小から極大そして極大から極小への動きの定義を必要とします。

実装されている極大値と極小値を検索する簡単なアルゴリズムは既にSimple ZigZagで提案しました。Simple ZigZagの従来のジグザグとの主な違いは、その単純で高速なアルゴリズムだけでなく、単一のパラメータ（typical correction depth）を持つことです。

ZZLevels指標は、解析的なZigZagベースの構造を自動化するアイデアが開発されたものです。特に、提示された指標は、取引範囲の境界線や支持/抵抗レベルを見つけるための簡単なアルゴリズムを実装します。

指標の調整には以下の入力が使用されます。

  • Number of ZZ points analyzeed（分析されるZZポイントの数（ - アルゴリズムによって分析された Simple ZigZag指標バッファの非ゼロ値の数（基本的に指標履歴のレベルの探索の深さ）。このパラメーターを使用すると持続性の高いレベルを見つけることができます。

  • Number of times the price touches the level - 価格がレベに触れる回数。価格がより頻繁にレベルに触れるほど、テクニカル分析のレベルが重要であることが知られています。

  • High/Low max. deviation around level（上限/下限レベルの最大偏差） — このパラメータは、レベルの精度を決定します。価格はいくつかの点でレベルを「穿孔」すること、またはレベルに到達する直前に逆転することがあるため、レベル・タッチを監視するために指標の精度を設定する必要があります。

  • Typical retracement size は親指標の Simple ZigZag から継承されています。

ZZLevelsは Simple ZigZag より3つ多くパラメータを使います。

現在の形では、指標は依然として自動取引には使用できません。同時に、それは、極大値と極小値の認識に基づく単純なアルゴリズムに基づいて技術分析のグラフィックプロットを自動化するアイデアを完璧に示しています。さらに、 「手動」取引でレンジの境界線と支持/抵抗レベルを見つけることもできます。

Simple ZigZag指標に基づいたフラットレンジと支持抵抗の自動検索

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15984

i-CAi_HTF i-CAi_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAi指標

Exp_i-CAi Exp_i-CAi

Exp_i-CAEエキスパートアドバイザーはi-CAi指標の方向の変化に基づきます。

SMI_Correct SMI_Correct

Variation of the SMI indicator based on the "Momentum, Direction, and Divergence" book by Blau.

i-CAi_StDev i-CAi_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた色付きのドットを用い追加的なトレンドの強さを表示する i-CAi指標