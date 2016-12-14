Simple ZigZag指標は、技術分析の自動化に適しています。以下は、パターン認識の簡単な例です。ZZLevels指標はSimple ZigZagを使用してフラットの境界と支持/抵抗レベルを検出します。

チャネル、トレンド（より高い高値とより低い低値）またはフィボグリッドのような単純なものを含む多くのグラフィカル構造体の自動化は、「洗練された動き」すなわち価格の極小から極大そして極大から極小への動きの定義を必要とします。