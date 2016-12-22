Der Simple ZigZag Indikator ist eine gute Basis für die Automatisierung der technischen Analyse. Unten ist ein einfacher Beispiel für die Erkennung von Mustern angeführt. Der ZZLevels Indikator verwendet Simple ZigZag, um die Grenzen der Stagnation sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels zu ermitteln.

Die Automatisierung vieler grafischen Zeichnungen, einschließlich ganz einfacher, wie das Zeichnen von Kanälen, die Erkennung von Trends (higher highs / lower lows) und schließlich die Verwendung von Fibonacci-Gittern benötigt das Definieren der puren Bewegung, d.h. den Preis vom lokalen Minimum bis zum lokalen Maximum und vom lokalen Maximum bis zum lokalen Minimum.