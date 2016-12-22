und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZZLevels - Indikator für den MetaTrader 5
Der Simple ZigZag Indikator ist eine gute Basis für die Automatisierung der technischen Analyse. Unten ist ein einfacher Beispiel für die Erkennung von Mustern angeführt. Der ZZLevels Indikator verwendet Simple ZigZag, um die Grenzen der Stagnation sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels zu ermitteln.
Die Automatisierung vieler grafischen Zeichnungen, einschließlich ganz einfacher, wie das Zeichnen von Kanälen, die Erkennung von Trends (higher highs / lower lows) und schließlich die Verwendung von Fibonacci-Gittern benötigt das Definieren der puren Bewegung, d.h. den Preis vom lokalen Minimum bis zum lokalen Maximum und vom lokalen Maximum bis zum lokalen Minimum.
Ich habe bereits einen einfachen Algorithmus für die Suche nach lokalen Hochs und Tiefs vorgeschlagen, der in Simple ZigZag implementiert ist. Der Simple ZigZag unterscheidet sich vom konventionellen ZigZag dadurch, dass er einen einfacheren und schnelleren Algorithmus und nur einen einzigen Parameter hat — die typische Korrekturtiefe.
Der ZZLevels Indikator stellt eine Weiterentwicklung der Idee der Automatisierung analytischer Konstruktionen basierend auf ZigZag dar. Der vorgestellte Indikator implementiert einen einfachen Algorithmus der Suche nach den Grenzen der Handelsbereiche sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels.
Für die Konfiguration des Indikators werden die folgenden Parameter verwendet:
- Number of ZZ points analyzed — Anzahl der Werte des Simple ZigZag Indikatorpuffers, die nicht gleich Null sind, welche der Algorithmus analysiert (also die Tiefe der Suche nach Levels in der Historie des Indikators). Verwenden Sie diesen Parameter, um anhaltende Levels zu finden.
- Number of times the price touches the level — zeigt, wie oft der Preis den Level berührt. Es ist bekannt, je häufiger der Preis einen Level durchstechen kann, desto wichtiger ist ein solcher Level für die technische Analyse.
- High/Low max. deviation around level — dieser Parameter ist für die Genauigkeit des Levels zuständig. Da der Preis den Level um einige Punkte "durchstechen" kann oder sich direkt davor umkehren, muss der Nutzer die Genauigkeit setzen, mit welcher der Indikator die Berührungen des Levels kontrolliert.
- Typical retracement size — diesen Parameter hat der Indikator von seinem "Vorläufer", Simple ZigZag, geerbt.
Der Indikator darf immer noch nicht für automatischen Handel verwendet werden. Gleichzeitig veranschaulicht es die Idee der Automatisierung grafischer Zeichnungen der technischen Analyse auf Basis der einfachsten Algorhitmen, die auf der Suche nach lokalen Maxima und Minima beruhen. Darüber hinaus hilft er Grenzen der Bereiche und Unterstützungs- und Wiederstandslevels im "manuellen" Trading finden.
