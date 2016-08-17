CodeBaseSeções
i-CAi_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador i-CAi com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador i-CAi.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador i-CAi_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15980

Exp_i-CAi Exp_i-CAi

O conselheiro Exp_i-CAi baseia-se na alteração da direção do movimento da média móvel i-CAi.

dTrend_HTF dTrend_HTF

Indicador dTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ZZLevels ZZLevels

O indicador ZZLevels utiliza o Simple ZigZag para encontrar os limites da fase de correção (flat), bem como os níveis de suporte e resistência.

SMI_Correct SMI_Correct

Variação do indicador SMI baseado no livro "Momentum, Direction, and Divergence" por William Blau