MNS777

O indicador mostra as probabilidades de reversões.

Seus desenvolvedores afirmam que o preço provavelmente vai virar na direção oposta, assim que os níveis 0,5 e -0,5 são atingidos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.10.2008.




