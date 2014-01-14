CodeBaseSeções
yEffekt - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2144
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MNS777

O indicador mostra as probabilidades de reversões.

Seus desenvolvedores afirmam que o preço provavelmente vai virar na direção oposta, assim que os níveis 0,5 e -0,5 são atingidos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.10.2008.

indicador yEffekt

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/534

