yEffekt - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2144
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
MNS777
O indicador mostra as probabilidades de reversões.
Seus desenvolvedores afirmam que o preço provavelmente vai virar na direção oposta, assim que os níveis 0,5 e -0,5 são atingidos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.10.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/534
