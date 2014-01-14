Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BarTimer - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 4226
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Vasyl Gumenyak
Mostra a posição atual do tempo em relação ao início e ao fim da barra na janela principal. Também expressa em porcentagem a relação entre o tempo decorrido do início da barra e do total da barra.
A informação é útil para escolher o momento de tomar uma decisão comercial.
Por exemplo, abrir posições dentro de 20% a partir do início do candle e/ou depois de 80% do mesmo. No primeiro caso, o candle anterior é levada em conta, no segundo caso - o atual. É melhor manter restrições mais rigorosas em intervalos maiores.
Este indicador foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em15.10.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/535
Média Móvel que utiliza um procedimento simples para diminuir a latência baseando-se no aumento do período da Média Móvel.Mass Index (MI)
O Índice de Massa - Mass Index - serve para detectar reversões de tendências baseado na variação da largura de banda entre os preços máximo e mínimo.
Indicador que exibe o começo e o fim de uma tendência.PairsTrade_Light
Indicador para negociação de dois ativos. Uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5"