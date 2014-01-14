Autor real:

Vasyl Gumenyak

Mostra a posição atual do tempo em relação ao início e ao fim da barra na janela principal. Também expressa em porcentagem a relação entre o tempo decorrido do início da barra e do total da barra.

A informação é útil para escolher o momento de tomar uma decisão comercial.

Por exemplo, abrir posições dentro de 20% a partir do início do candle e/ou depois de 80% do mesmo. No primeiro caso, o candle anterior é levada em conta, no segundo caso - o atual. É melhor manter restrições mais rigorosas em intervalos maiores.

Este indicador foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em15.10.2008.





