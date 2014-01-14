CodeBaseSeções
Ind_2 Line+1 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Este indicador foi reescrito a partir do indicador existente em MQL4, para a análise de divergência/convergência dos instrumentos conexos. Os autores do indicador são Leonid Bordskiy (leonid553) e Sergey Ogarkov (Son_Of_Earth) com o qual eu me familiarizei estudando a revista Leprecon Review.

O indicador tem três linhas:

  • A verde é uma linha de média do primeiro índice do instrumento;
  • A azul é uma linha de média do segundo índice do instrumento;
  • A linha de fuga dos instrumentos: azul celeste é para divergência e vermelho é para convergência.

Se existe uma diferença muito forte no momento em que os instrumentos passam a convergir na parte superior, deve-se abrir uma venda e a para a parte inferior, deve-se abrir uma compra simultaneamente. Quando as linhas dos instrumentos cruzarem, é recomendável fechar a posição.

Além disso, o indicador calcula o volume de negócios que devem ser realizados para equilibrar a volatilidade dos instrumentos. Os resultados dos cálculos são exibidos no canto superior do indicador. No lado esquerdo dos instrumentos o nome dos volumes em relação ao preço dos "instrumentos" são calculados. Por exemplo, as ações da VTB24 custam cerca de 5 centavos de dólar, enquanto que as ações da Sberbank são cerca de 100 rublos. É claro que o seu peso deve ser comparado não como de 1:1. No entanto, esta abordagem não é apropriado para o mercado FOREX. Por conseguinte, os autores propuseram uma segunda versão do cálculo de lotes. Ele é exibido à direita dos nomes dos instrumentos. Esses lotes foram obtidos levando-se em conta tanto a volatilidade dos ativos, tamanho do contrato, a variação de preço mínimo e o valor de cálculo dos ticks.


MoneyManagment.mqh:

O indicador utiliza a diretiva include, necessitando colocar os arquivos em sua pasta equivalente ...Include\EvgeTrofi\. Ele é especificado para propriedades adicionais dos instrumentos. Durante o estudo de MQL5 vou expandir esta biblioteca, dar uma descrição detalhada de suas funções e colocá-la na Base de Dados de Código. Mas será mais tarde.

Boa sorte!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1244

