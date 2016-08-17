Participe de nossa página de fãs
Volume_Weighted_MA_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1968
Indicador Volume_Weighted_MA_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Volume_Weighted_MA_StDev.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_StDev_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15858
Indicador Fisher Transform. Ele mostra os movimentos atuais, enquanto os níveis estabelecidos desempenham, muitas vezes, o papel de momento crítico.Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF
Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.Indicador de tendência com base na análise singular de espectro
Isolação da tendência e filtragem de ruído utilizando o método de análise singular de espectro. O controle de parâmetros do indicador permite gerenciar a suavidade da tendência isolada e o limite da filtragem de ruído.