Las expresiones regulares suponen un lenguaje formal para procesar textos de forma rápida y flexible. Cada expresión regular es un patrón(máscara) para la cual el desarrollador de expresiones regulares trata de encontrar coincidencias con el texto de origen. El patrón consta de designaciones, operadores o constructores de un símbolo o varios caracteres.

El indicador Volume_Weighted_MA rellena el espacio del gráfico con un fondo de color. También representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.

Destaca la tendencia y filtra los ruidos con la ayuda del método de Análisis Singular del Espectro El control de los parámetros del indicador permite gestionar la suavidad de la tendencia aislada y el umbral de filtrado del ruido.