Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Volume_Weighted_MA_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1044
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Volume_Weighted_MA_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Volume_Weighted_MA_StDev.mq5.
Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_StDev_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15858
Indicador Fisher Transform. Muestra los movimientos actuales, los niveles establecidos a menudo actúan como punto de inflexión.RegularExpressions en MQL5 para trabajar con expresiones frecuentes
Las expresiones regulares suponen un lenguaje formal para procesar textos de forma rápida y flexible. Cada expresión regular es un patrón(máscara) para la cual el desarrollador de expresiones regulares trata de encontrar coincidencias con el texto de origen. El patrón consta de designaciones, operadores o constructores de un símbolo o varios caracteres.
El indicador Volume_Weighted_MA rellena el espacio del gráfico con un fondo de color. También representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.Indicador basado en el Análisis Singular del Espectro
Destaca la tendencia y filtra los ruidos con la ayuda del método de Análisis Singular del Espectro El control de los parámetros del indicador permite gestionar la suavidad de la tendencia aislada y el umbral de filtrado del ruido.