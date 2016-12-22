基于一条均线的布林带通道, 将最后值显示为价格标签, 并绘制为彩色云图。

费舍尔变换指标。它显示当前走势, 并在活跃区域设定级别作为转折点。

指标 Volume_Weighted_MA 以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。

使用奇异频谱分析的方法提取趋势并过滤噪声。调整指标参数可以控制提取的趋势和噪声过滤阈值的平滑度。