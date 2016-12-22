请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Volume_Weighted_MA_StDev_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 991
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Volume_Weighted_MA_StDev 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Volume_Weighted_MA_StDev.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_StDev_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15858
