Indicadores

Volume_Weighted_MA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2589
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Verdadeiro autor:

StatBars TO

Indicador Volume_Weighted_MA com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador Volume_Weighted_MA estiver na gama entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para o filtro quadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para o filtro quadrático

Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força.

  1. Fraco - ausência de pontos coloridos;
  2. Médio - pontos coloridos pequenos;
  3. Forte - pontos coloridos grandes.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15844

