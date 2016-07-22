Verdadeiro autor:

StatBars TO

Indicador Volume_Weighted_MA com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador Volume_Weighted_MA estiver na gama entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força.

Fraco - ausência de pontos coloridos; Médio - pontos coloridos pequenos; Forte - pontos coloridos grandes.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_StDev