Volume_Weighted_MA_StDev - indicador para MetaTrader 5
- 2589
Verdadeiro autor:
StatBars TO
Indicador Volume_Weighted_MA com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador Volume_Weighted_MA estiver na gama entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para o filtro quadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para o filtro quadrático
Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força.
- Fraco - ausência de pontos coloridos;
- Médio - pontos coloridos pequenos;
- Forte - pontos coloridos grandes.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15844
