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Volume_Weighted_MA_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.mq5.
Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev_HTF
Индикатор Fisher Transform. Он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами.Универсальный трейлинг-стоп
Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.
Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.Volume_Weighted_MACandle
Индикатор Volume_Weighted_MA в свечном виде.