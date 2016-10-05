CodeBaseKategorien
Indikatoren

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator Volume_Weighted_MA_StDev mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Volume_Weighted_MA_StDev.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15858

Fisher_org_v1 Fisher_org_v1

Der Indikator Fisher Transform. Es zeigt die aktuelle Bewegung und die gesetzten Ebene dienen oft als Wendepunkte.

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev Exp_Volume_Weighted_MA_StDev

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Volume_Weighted_MA_StDev gebaut wurde.

Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit

Der Indikator Volume_Weighted_MA mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.

Der Trendindikator basiert auf der Grundlage der singulären Spektrumanalyse Der Trendindikator basiert auf der Grundlage der singulären Spektrumanalyse

Die Auswahl des Trends und der Soundsfiltrierung mit Hilfe der Methode der singulären Spektrumanalyse. Die Kontrolle über den Indikatorparameter ermöglicht die Glätte des ausgewählten Trends und die Grenze der Soundsfiltrierung zu kontrolliern.