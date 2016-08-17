Participe de nossa página de fãs
Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
Indicador Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O grau de arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit :
input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento
Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.
Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
