Indicador Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O grau de arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit :



input uint Digit=2;

Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit