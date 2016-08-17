CodeBaseSeções
Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O grau de arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento

Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15859

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Indicador Volume_Weighted_MA_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Fisher_org_v1 Fisher_org_v1

Indicador Fisher Transform. Ele mostra os movimentos atuais, enquanto os níveis estabelecidos desempenham, muitas vezes, o papel de momento crítico.

Indicador de tendência com base na análise singular de espectro Indicador de tendência com base na análise singular de espectro

Isolação da tendência e filtragem de ruído utilizando o método de análise singular de espectro. O controle de parâmetros do indicador permite gerenciar a suavidade da tendência isolada e o limite da filtragem de ruído.

Exp_Fisher_org_v1 Exp_Fisher_org_v1

O experto Exp_Fisher_org_v1 baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador Fisher_org_v1.