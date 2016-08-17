Isolação da tendência e filtragem de ruído utilizando o método de análise singular de espectro. O controle de parâmetros do indicador permite gerenciar a suavidade da tendência isolada e o limite da filtragem de ruído.

A decomposição ótima de dados para a tendência, os componentes de baixa e alta freqüência com a última reconstrução do sinal são definidos pelo horizonte temporal da estratégia de negociação. O indicador (tendência suavizada) não tem atrasos de fase, em contraste com os métodos de filtração convencionais e a média suavizada.



O indicador de tendência baseado no método "Caterpillar" envolve a descomposição de uma série de preços nos componentes aditivos. Além disso, você não precisa de uma série estacionária, do conhecimento do modelo de tendência e de informações sobre a presença de componentes periódicos e seus períodos [1-4].

Os recursos do indicador implementado permitem suavizar uma série, isolar a tendência e, selecionando os parâmetros de do modelo segundo a série original dos preços, ter em conta ou suprimir a contribuição dos componentes dos osciladores numa escala de tempo menor, para filtrar as flutuações "ruído".







Parâmetros do indicador

Os principais parâmetros são:

SegmentLength — comprimento do fragmento "histórico mais recente" de uma série de preços. SegmentLag — comprimento do caterpilar. É selecionado na faixa entre 1/4 e 1/2 do comprimento do fragmento. Ela afeta a separabilidade de componentes e suavização da tendência. EigMax - o número de componentes principais (modos de descomposição). Define a dimensionalidade do subespaço dos sinais e o registro de flutuações de todos os tamanhos. EigNoiseFlag — sinalizador do cálculo do número de componentes principais para alternar entre os modos número "fixo" de modas e magnitude do ruído permitido. Opções = 0,1,2. EigNoiseLevel — percentagem admissível de contribuição de ruído para a "energia de flutuações" da série, se EigNoiseFlag != 0. ultrapassar EigMax, durante os cálculos.

Opções de parâmetro inteiro EigNoiseFlag: 0 — a dimensão do espaço do sinal é fixa: [ 1,EigMax ] ( EigNoiseLevel ignora-se. Se EigMax ultrapassar o possível, será limitada pelo possível).

] ( ignora-se. Se ultrapassar o possível, será limitada pelo possível). 1 — depósito específico do valor próprio da moda separada para a soma total dos valores superior ao erro especificado EigNoiseLevel . O EigMax seleciona o melhor ajuste.

. O seleciona o melhor ajuste. 2 — consideram-se os valores mais repetidos, cujo depósito total é diferente da "unidade" (completo) é não mais do que EigNoiseLevel. O EigMax seleciona o melhor ajuste. Seleção típica e efeito dos parâmetros: SegmentLength — comprimento do fragmento da série de preços no final do histórico de dados. É selecionado com base na estabilidade do histórico e mais ou menos com base na estabilidade do caráter homogêneo das alterações dos dados ou do período da estratégia.

— comprimento do fragmento da série de preços no final do histórico de dados. É selecionado com base na estabilidade do histórico e mais ou menos com base na estabilidade do caráter homogêneo das alterações dos dados ou do período da estratégia. SegmentLag — define a dimensão "da largura do filtro" para as modas separadas (inversamente proporcional). Ele afeta a suavidade e o ajuste da tendência durante a instabilidade do gráfico de preços.

— define a dimensão "da largura do filtro" para as modas separadas (inversamente proporcional). Ele afeta a suavidade e o ajuste da tendência durante a instabilidade do gráfico de preços. EigMax — define a dimensão do subespaço do "sinal" com informações úteis. Ele define o limite de "ruido".

— define a dimensão do subespaço do "sinal" com informações úteis. Ele define o limite de "ruido". EigNoiseLevel — define a quantidade de "ruido" na dispersão total da série. Especificar em PERCENTAGEM .





Programação informática

A classe CCaterpillar, implementada no arquivo CCaterpillar.mqh, inclui tudo o necessário para o cálculo da tendência, com exceção de procedimentos de álgebra linear (para a decomposição em valores singulares da matriz de trajetória utilizada para a Biblioteca ALGLIB). O código, apresentado no arquivo, inclui uma descrição para os membros e procedimentos da classe.

Para trabalhar com o indicador, são necessários os arquivos:

1) MQL5\Include\SSA\CCaterpillar.mqh

2) MQL5\Indicators\SingularMA.mq5

3) Biblioteca ALGLIB (agradeço, como muitas outras pessoas, a Sergei Bochkanovu por entregar-nos a maravilhosa biblioteca de métodos numéricos ALGLIB)





Características de uso

Não vale apena definir o fragmento de dados de mais de 300 valores, por causa da pesada carga de processamento. Faixa ótima 150-200. Sempre é possível passar a outro período de contagens de gráfico para mais cobertura do histórico.

É razoável alterar a janela "caterpilar" no intervalo de 1/3-1/2 do comprimento do fragmento. Se a janela superar a metade do fragmento, então, em virtude da simetria da trajetória e da matriz transposta por ela, isto será equivalente à janela com comprimento simétrico em relação à metade do fragmento. Um comprimento pequeno da janela não dá uma média de qualidade e uma divisão das informações em modas separadas.

Se, na interface gráfica da série de preços, não houver um fluxo lento de dados, então, as possíveis soluções serão as seguintes: а) reduzir o comprimento do fragmento; b) aumentar o parâmetro de especificidade do recálculo ReCalcLim na função OnCalculate.

Fig.1. Período, 5 min. Dois tendências SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) e média móvel MA(14)





Fig. 2. Período, 1 hora. Dois tendências SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) e média móvel MA(14)





Fig. 3. Período, 1 dia. Dois tendências SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) e média móvel MA(14)

A aplicação da análise singular para realização do indicador de tendência nesta apresentação é uma ilustração básica. O uso generalizado dos métodos SSA no sector financeiro para a análise e previsão de séries temporais é apresentado em [5-7].







Literatura