Indicador Fisher Transform. O indicador foi desenvolvido por John Ehlers em 2002. É por isso que o FT muitas vezes é chamado de indicador de Ehlers.

Se descrevêssemos o indicador Fisher Transform em poucas palavras, dirianos que ele mostra os movimentos atuais, enquanto os níveis estabelecidos desempenham, muitas vezes, o papel de momento crítico. Mas o principal é a tendência, isto é, se o indicador crescer, o mercado crescerá. E, ao contrário, se o indicador cair, o mercado estará caindo.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador Fisher_org_v1