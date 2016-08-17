Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fisher_org_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1162
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador Fisher Transform. O indicador foi desenvolvido por John Ehlers em 2002. É por isso que o FT muitas vezes é chamado de indicador de Ehlers.
Se descrevêssemos o indicador Fisher Transform em poucas palavras, dirianos que ele mostra os movimentos atuais, enquanto os níveis estabelecidos desempenham, muitas vezes, o papel de momento crítico. Mas o principal é a tendência, isto é, se o indicador crescer, o mercado crescerá. E, ao contrário, se o indicador cair, o mercado estará caindo.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.
Fig.1. Indicador Fisher_org_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15857
Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.iStochKomposterAlert
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico estocástico com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone.
Indicador Volume_Weighted_MA_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
Indicador Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.