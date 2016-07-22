CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2024
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Volume_Weighted_MA_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15851

iStochKomposterAlert iStochKomposterAlert

Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico estocástico com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone.

Универсальный трейлинг-стоп Универсальный трейлинг-стоп

O conselheiro funciona tanto em modo normal com uma única posição, quanto em modo de cobertura com muitas posições abertas.

Fisher_org_v1 Fisher_org_v1

Indicador Fisher Transform. Ele mostra os movimentos atuais, enquanto os níveis estabelecidos desempenham, muitas vezes, o papel de momento crítico.

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Indicador Volume_Weighted_MA_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.