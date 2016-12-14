コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
881
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つVolume_Weighted_MA_StDev指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はVolume_Weighted_MA_StDev.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　Volume_Weighted_MA_StDev_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15858

