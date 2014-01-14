O Índice de Massa - Mass Index (MI) - serve para detectar reversões de tendências baseado na variação da largura de banda entre os preços máximo e mínimo.



Se a largura de banda se expande, o índice de massa aumenta, se ela se estreita, o índice diminui. O Índice de Massa foi popularizado por Tushar Chande e Donald Dorsey.

De acordo com D. Dorsey, o sinal mais importante do Índice de Massa deve ser um modelo especial construído pelo indicador chamado de "protuberância de reversão '. A protuberância de reversão é formada quando o Índice de massa de 25 períodos, primeiramente, excede 27 e, em seguida, cai abaixo de 26,5. Neste caso, a reversão de preço é bem possível, independentemente da natureza geral da tendência, ou seja, não importa se os preços se movem para cima, para baixo ou se flutuam dentro de faixa de negociação.

Frequentemente, para detectar o tipo de sinal - de compra ou venda -, é utilizado uma média móvel exponencial de 9 períodos, produzida pela protuberância de reversão. Quando uma protuberância de reversão aparece e a média móvel cai (com vista a uma reversão) está na hora de comprar, caso ela venha a aumentar, está na hora de vender.

Fórmula:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

onde

SUM - soma;

HIGH - preço máximo barra atual;

LOW - preço mínimo da barra atual;

EMA - média móvel exponencial;

N - período do indicador (número de valores que serão somados).

Neste indicador, é possível utilizar outros algoritmo de suavização além de EMA. É possível utilizar outros algoritmos de suavização dentre os dez variáveis disponíveis.

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2007.



