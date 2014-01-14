Autor real:

Chaos

Indicador que define a tendência global. A direção do movimento do oscilador é usado como critério para definir a tendência. O indicador possui a dimensão da velocidade da variação de preço em pontos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador TrendStrength