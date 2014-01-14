CodeBaseSeções
TrendStrength - indicador para MetaTrader 5

Indicador que define a tendência global. A direção do movimento do oscilador é usado como critério para definir a tendência. O indicador possui a dimensão da velocidade da variação de preço em pontos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador TrendStrength

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1585

