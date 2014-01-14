Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendStrength - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1859
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Chaos
Indicador que define a tendência global. A direção do movimento do oscilador é usado como critério para definir a tendência. O indicador possui a dimensão da velocidade da variação de preço em pontos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.10.2007.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador TrendStrength
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1585
Indicador da primeira derivada da variação de preço ou simplesmente velocidade da tendência e sinal.TrendСontinuation
Este indicador foi criado para determinar a tendência do mercado e sua direção.
O indicador técnico Ease of Movement é utilizado para mostrar a relação entre a taxa de variação dos preços e o volume do mercado.Stochastic RVI
Stochastic RVI é um oscilador estocástico padrão aplicado aos valores da indicador RVI (Relative Vigor Index) ao invés do preço.