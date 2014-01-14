Renko Line Break

Tamanho da caixa

Todas as caixas são do mesmo tamanho e igual ao valor determinado.

As caixas têm diferentes tamanhos determinado pelo movimento do mercado.

As caixas tem tamanho diferente, mas não menor do que o valor especificado.



Continuação da tendência (nova caixa)

Nova caixa (do valor especificado) vai ser adicionada, se o crescimento do mercado (queda) é menor do que o valor específico.

Nova caixa será adicionada, se o preço de fechamento é maior do que o máximo (menor do que o mínimo) da série de caixa atual. O tamanho do movimento preço não importa.

Uma nova caixa será adicionado, se o preço de fechamento é maior do que o máximo (menor que o mínimo) da série de caixa atual não menor do que o valor especificado.



Reversão de tendência (nova caixa)

A reversão será feita se o preço é maior ou menor do que a última caixa com valor não inferior ao especificado.

A reversão será feita se o fechamento de preço é superior ou inferior, então as três linhas anteriores do tamanho do movimento não tem importância.

A reversão será feita se o preço é maior (menor) do que a última caixa em valor não inferior ao especificado.

