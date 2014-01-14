Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Renko Line Break - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 8808
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Para a melhor compreensão eu vou dar um quadro comparativo lógico da construção:
|Renko
|Três Linhas de Rompimento
|Renko Line Break
|Tamanho da caixa
|Todas as caixas são do mesmo tamanho e igual ao valor determinado.
|As caixas têm diferentes tamanhos determinado pelo movimento do mercado.
|As caixas tem tamanho diferente, mas não menor do que o valor especificado.
|Continuação da tendência (nova caixa)
|Nova caixa (do valor especificado) vai ser adicionada, se o crescimento do mercado (queda) é menor do que o valor específico.
|Nova caixa será adicionada, se o preço de fechamento é maior do que o máximo (menor do que o mínimo) da série de caixa atual. O tamanho do movimento preço não importa.
|Uma nova caixa será adicionado, se o preço de fechamento é maior do que o máximo (menor que o mínimo) da série de caixa atual não menor do que o valor especificado.
|Reversão de tendência (nova caixa)
|A reversão será feita se o preço é maior ou menor do que a última caixa com valor não inferior ao especificado.
|A reversão será feita se o fechamento de preço é superior ou inferior, então as três linhas anteriores do tamanho do movimento não tem importância.
|A reversão será feita se o preço é maior (menor) do que a última caixa em valor não inferior ao especificado.
|Timeframe
|Teoricamente, ele pode ser desenhado em qualquer período dado, mas para ver a verdadeira imagem (correta) você deve desenhar o renko em dados de timeframe de minutos (e idealmente em cada tick).
|É desenhado pelos fechamento de preços do período atual.
|É desenhado pelos fechamento de preços do período atual.
Informações adicionais:
- não sobrecarregue a agenda com um número muito grande de objetos gráficos, o indicador é realizado sob a forma de duas linhas que representam a parte superior e a inferior dos limites das caixas.
- um buffer de indicador que contém o número de caixas de tendências atuais em cada barra é adicionada. Um buffer de tendência de baixa contém os valores de número de caixas com um sinal de menos (-).
Parâmetros:
- Min Box Size - o tamanho mínimo das caixas em pips.
Recomendações:
- este é um indicador da tendência e pode ser usado como uma alternativa para os instrumentos de definição de tendências que utilizam médias.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1588
RSIOMA
Indicador RSI desenhado com base nas séries de preço suavizado com uma linha de sinal adicionado.Candles_Smoothed
Gráfico de velas suavizado.
TrendСontinuation
Este indicador foi criado para determinar a tendência do mercado e sua direção.SmPriceBend-T01
Indicador da primeira derivada da variação de preço ou simplesmente velocidade da tendência e sinal.