ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
875
(17)
Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorJFatl_Cloud_Digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15762

