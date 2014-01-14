Autor Real:

Vladimir Kravchuk, "Novo método adaptativo de seguir os ciclos de tendência e de mercado"



FATL (Linha de Tendência Adaptativa Rápida) é calculado um usando filtro digital de baixa freqüência (FLF-1).



O filtro FLF-1 é necessário para a supressão e redução dos ruídos de alta frequência dos ciclos de mercado com períodos muito curtos de volatilidade que também podem ser considerados como um ruído. Os parâmetros do filtro (frequência de corte e atenuação na banda de rejeição) foram calculados com o uso da estimativa espectral da taxa de câmbio do EUR/USD.





Filtros de baixa freqüência como o FLF-1 e o FLF-2 fornecem atenuação na banda de parada com nada menos do que 40 dB e absolutamente não distorcem a amplitude e a fase de entrada descontínua da série de preços na passagem de banda (banda larga). Estas propriedades dos filtros digitais fornecem melhorias significativas (em comparação com a média móvel simples) de supressão de ruídos que por sua vez permitem a redução drástica da probabilidade do aparecimento de sinais "falsos" de compra e venda.

Não há análogos para FATL entre os instrumentos técnicos amplamente conhecidos. Não é uma "média móvel", mas apenas as linhas estimativas adaptativas das tendências de curto prazo. Ao contrário da "média móvel", FATL não tem qualquer atraso de fase em relação aos preços atuais.



