JFATL - indicador para MetaTrader 5
Este indicador é uma combinação do filtro digital e analógico FATL com a média adaptativa JMA.
A média é calculada da seguinte maneira:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
onde:
- FATL() - FATL valor do filtro digital;
- JMA() - JMA algoritmo da média adaptativa JMA;
- PRICE[] - valor da série de preço;
- bar - índice da barra atual.
É utilizado uma suavização de JMA a mais para prevenir que o indicador ative ocasionalmente a cada movimento do mercado.
O indicadores ColorJFatl e JFatl utilizam a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
