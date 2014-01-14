Este indicador é uma combinação do filtro digital e analógico FATL com a média adaptativa JMA.

A média é calculada da seguinte maneira:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



onde:

FATL() - FATL valor do filtro digital;

JMA() - JMA algoritmo da média adaptativa JMA;

PRICE[] - valor da série de preço;

bar - índice da barra atual.

É utilizado uma suavização de JMA a mais para prevenir que o indicador ative ocasionalmente a cada movimento do mercado.

O indicadores ColorJFatl e JFatl utilizam a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".