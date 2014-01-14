CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JFATL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2616
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador é uma combinação do filtro digital e analógico FATL com a média adaptativa JMA.

A média é calculada da seguinte maneira:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

onde:

  • FATL() - FATL valor do filtro digital;
  • JMA() - JMA algoritmo da média adaptativa JMA;
  • PRICE[] - valor da série de preço;
  • bar - índice da barra atual.

É utilizado uma suavização de JMA a mais para prevenir que o indicador ative ocasionalmente a cada movimento do mercado.

O indicadores ColorJFatl e JFatl utilizam a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador ColorJFATL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/430

JCCX JCCX

CCI normalizado e simétrico (Commodity Channel Index) com algoritmos de suavização alternativos (ultra linear e JMA).

Yaanna Yaanna

Yaanna é um indicador bem simples que mostra os estados de sobrecompra / sobrevenda de um ativo.

RBCI RBCI

Índice de Canal de Faixa Limitada ou Range Bound Channel Index (RBCI) é um filtro digital que remove a baixa tendência de freqüência, gerada por componentes do espectro de baixa freqüência, e também, o ruído de alta freqüência, gerada por componentes do espectro de alta freqüência.

J2JMA J2JMA

Média móvel com uma média adaptativa JMA dupla do intervalo de preço.