Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_iRSISign - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 836
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iRSISign. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer um sinal colorido do indicador.
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador iRSISign.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURUSD, H1:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15764
Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_Directed_Movement_Candle
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Directed_Movement_Candle.
Híbrido do filtro numérico FATL (Fast Adaptive Trend Line) e da média adaptativa análoga JMA - indicador ColorJFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos e grade de preços com estes valores arredondados.Exp_iWPRSign
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iWPRSign.