iMFISign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Money Flow Index.
Fig.1. Indicador iMFISign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15737
Indicador ColorJFatl_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ColorJFatl_Digit
Filtro numérico rápido suavizado ColorJFatl com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.
Indicador ColorJFatl_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ColorJFatl_Cloud_Digit
Híbrido do filtro numérico FATL (Fast Adaptive Trend Line) e da média adaptativa análoga JMA - indicador ColorJFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.