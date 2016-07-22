CodeBaseSeções
iMFISign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1192
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Money Flow Index.

Fig.1. Indicador iMFISign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15737

