Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorJFatl_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 779
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ColorJFatl_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorJFatl_Digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ColorJFatl_Digit_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15749
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Money Flow Index.ColorJFatl_Cloud_HTF
Indicador ColorJFatl_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Híbrido do filtro numérico FATL (Fast Adaptive Trend Line) e da média adaptativa análoga JMA - indicador ColorJFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.ColorRsiMACD
O histograma MACD baseia-se na diferença do oscilador RSI e a sua média.