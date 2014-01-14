False Breakouts Counter

A ideia é bastante simples. Se a máxima da barra atual for mais alta do que a máxima do barra anterior, o fechamento da barra atual é menor do que a máxima da barra anterior, então é considerado como um falso rompimento. Do mesmo modo, se a mínima da barra atual for mais baixo do que a mínima da barra anterior, o fechamento da barra atual é maior do que a mínima da barra anterior, então é considerado como um falso rompimento. Por quêêêêêêê?

Existe situações onde numa barra serão dois falsos rompimentos - quando a barra é externa em relação a barra anterior e seu fechamento está no intervalo da barra anterior. O indicador exibe:

o número de falsos rompimentos acima (linha azul).

o número de falsos rompimentos abaixo (linha vermelha).

o total de números de falsos rompimentos(linha laranja).

A essência é que, por exemplo, se nas últimas cinco barras foram 3 (ou mais) falsos rompimentos, então provavelmente o próximo avanço de alta ou baixa (a barra anterior) será verdadeiro.

Recomendações: