False Breakouts Counter - indicador para MetaTrader 5
- 2551
-
A ideia é bastante simples. Se a máxima da barra atual for mais alta do que a máxima do barra anterior, o fechamento da barra atual é menor do que a máxima da barra anterior, então é considerado como um falso rompimento. Do mesmo modo, se a mínima da barra atual for mais baixo do que a mínima da barra anterior, o fechamento da barra atual é maior do que a mínima da barra anterior, então é considerado como um falso rompimento. Por quêêêêêêê?
Existe situações onde numa barra serão dois falsos rompimentos - quando a barra é externa em relação a barra anterior e seu fechamento está no intervalo da barra anterior. O indicador exibe:
- o número de falsos rompimentos acima (linha azul).
- o número de falsos rompimentos abaixo (linha vermelha).
- o total de números de falsos rompimentos(linha laranja).
A essência é que, por exemplo, se nas últimas cinco barras foram 3 (ou mais) falsos rompimentos, então provavelmente o próximo avanço de alta ou baixa (a barra anterior) será verdadeiro.
Recomendações:
- Não é recomendado o uso do indicador nos timeframes menores do que H4.
- Como o indicador não especifica o potencial rompimento para que possamos usar em combinação com ordens pendentes abaixo/acima dos extremos da barra anterior, então usar em combinação com um indicador de tendência e ordem pendentes apenas no rompimento da direção de tendência.
