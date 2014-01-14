Autor Real:

O indicador DailyPivot_Shift difere do indicador comum DailyPivot, os principais níveis podem ser calculados com o deslocamento do início do dia. Portanto é possível calcular os níveis baseado em hora local e não no horário do servidor, por exemplo, GMT-8. Além disso, este indicador não leva em consideração informações relativas as cotações de sábado e domingo, gerando níveis na segunda-feira.

Ponto de Pivô (PP) é o ponto de equilíbrio - onde o nível do preço é atraído ao longo do dia. São três valores para o dia anterior: máxima, mínima e fechamento do preço, 13 níveis para prazos menores são calculados: ponto de equilíbrio, 6 níveis de resistência e 6 níveis de apoio. Este níveis são chamados de pontos de verificação. Os pontos de verificação proporcionam a possibilidade de facilmente determinar a direção da menor tendência. Três valores são mais importantes - os níveis de ponto de equilíbrio, Resistência1 (RES1.0) e Suporte1 (SUP1.0). As pausas no movimento, ou mesmo um recuo, são freqüentemente vistos durante o movimento do preço entre esses valores.

Assim, a pontuação do indicador DailyPivot :

prevê o intervalo de variação dos preços ;

demonstra as possíveis paradas dos preços;

demonstra os possíveis pontos de mudança a direção do movimento dos preços.

Se o mercado no dia atual abre acima do ponto de equilíbrio, então é o sinal para a abertura de posições compradas. Se o mercado se abre abaixo do ponto de equilíbrio, então o dia atual é favorável para a abertura de posições vendidas.

O método de verificação dos pontos consiste no monitoramento da possibilidade de reversão e ruptura do preço quando colide com o nível de resistência RES1.0 ou com o nível de apoio SUP1.0. No momento em que o preço atinge os os níveis RES2.0 e RES3.0 ou SUP2.0 e SUP3.0, como regra, o mercado parece estar sobre-comprado ou sobre-vendido, de modo que estes níveis são usados principalmente como os níveis de saída.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.07.2006.



