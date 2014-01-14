Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
3LineBreak - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 3057
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:
Aborigen
Indicador forex 3LineBreak é muito fácil de usar. Ele pinta as barras em azul para uma tendência de alta e vermelho para uma tendência de baixa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/485
