Experts

Diferença de duas moving averages - expert para MetaTrader 5

Kevan Wells
Este expert advisor foi desenvolvido depois de observar quando duas médias móveis se divergem e convergem, há geralmente uma diferença máxima entre os valores instantâneos das duas médias móveis antes das mudanças de tendência.

A diferença entre as duas médias móveis é amplificado por uma função cúbica de transferência não-linear para diferenciar entre excursões maiores e menores de zero. O passo final é um discriminador de nível simples com limites de altos e baixos que responde às principais maiores excursões antes da sinalização de uma mudança de tendência.

Este advisor com as configurações padrão, produziu bons resultados otimizados ao longo do período do último Campeonato usando o timeframe H1 com EURUSD, no entanto apresenta a característica de costume de exigir parâmetros diferentes para melhores resultados ao longo de um período de tempo diferente.

No interesse de reduzir o tempo de otimização, o advisor não usa um indicador personalizado, embora um indicador personalizado incremental é incluído para ser usado com o testador estratégia no modo de visualização, onde pode ser desativado na linha opcional GI=iCustom(NULL,0,"madelta_inc",d,m,F,FM,FP,S,SM,SP); o indicador demonstra o funcionamento da função cúbica com limites altos e baixos e o sinal muda de cor para amarelo para compra e vermelho para venda.

Recomendações:

Congratulo-me com alguma sugestão de como o advisor poderia realizar uma auto-otimização de modo a produzir resultados consistentes com longo prazos diferentes.

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

O indicador Ciclo de Tendência de Schaff é um oscilador cíclico baseado no cálculo do Estocástico sobre as linhas de MACD utilizando ciclos. Como resultado, os desenvolvedores conseguiram alcançar resultados mais estáveis ​​e confiáveis ​​da operação script do indicador.

ElliottWaveMaker 3.0 ElliottWaveMaker 3.0

ElliottWaveMaker 3.0 é uma ferramenta para análise semi-automática das Ondas de Elliott e do Forcado de Andrew, uma extensão lógica da versão 2.0 conhecida como AutoElliottWaveMaker. Na versão 3.0 pequenos erros foram corrigidos, a capacidade de desenhar os Forcados de Andrew e algumas funções adicionais foram adicionados.

FractalAMA FractalAMA

Média móvel fractal adaptativa por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006.

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Simples Indicador do tipo semáforo com base nas médias móveis de diferentes períodos.