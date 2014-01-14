Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Schaff Trend Cycle - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 3570
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Doug Schaff
O indicador Ciclo de Tendência de Schaff é um oscilador cíclico baseado no cálculo do Estocástico sobre as linhas de MАСD utilizando ciclos. Como resultado, os desenvolvedores conseguiram alcançar resultados mais estáveis e confiáveis da operação script do indicador. O gráfico é quase não afetado pelas tendências de curto prazo que inevitavelmente surgem no mercado. Mas o indicador gera um alerta adequado em caso de algumas mudanças nítidas de a situação do mercado.
O autor do indicador Ciclo de Tendência de Schaff é Doug Schaff, o economista, cujas observações dos resultados de negociações nos mercados financeiros permitiu-lhe desenvolver e provar matematicamente que as tendências de pares de moeda quase nunca se comportam de forma espontânea. Conforme o tempo passa, a direção da tendência reverte para o básico e o ciclo ascendente e descendente começa a se repetir, isto é, existe alguma periodicidade. E a confiabilidade do indicador / oscilador de mercado pode ser aumentada consideravelmente, caso esta periodicidade é considerada. Esta teoria foi confirmada em 2008, após as pesquisas em massa conduzidas. Depois disso, o modelo matemático de Doug Schaff foi usado no desenvolvimento do novo indicador Ciclo de Tendência de Schaff.
Além da consideração da periodicidade das tendências, a combinação de dois métodos diferentes de direção da tendências mudam os cálculos que foram usados para melhorar a confiabilidade do indicador Ciclo de Tendência de Schaff e diminui a quantidade de suas falsas ativações. Nestes métodos são suavizados o oscilador estocástico e MACD.
Para fins de ilustração o campo operacional do indicador é graduado em unidades padrão variando de 0 até 100. Dois níveis de disparo são usados - 25 e 75.
Os seguintes parâmetros são utilizados como de entrada para a configuração do indicador Ciclo de Tendência de Schaff:
- MAShort que é igual a 23 por padrão. Este parâmetro indica o valor do período de média móvel rápida durante o cálculo da linha MACD. Deve-se considerar, durante a sua correção que seu valor não deve ser inferior ao valor do parâmetro Malong;
- O parâmetro Malong tem o valor padrão igual a 50. Ele define o valor do período média móvel lenta para o cálculo gráfico da linha MACD. Deve-se sempre exceder o valor do parâmetro MAShort para proporcionar a operação normal do indicador;
- Ciclo (por padrão = 10). Este parâmetro define o período de um ciclo em um período gráfico. O ciclo resultante leva o dobro do tempo porque dois Estocásticos são calculados consequentemente.
A forma mais simples de negociação Forex usando o indicador Ciclo de Tendência de Schaff é vender a moeda quando a linha do indicador desceu o nível 80 e comprar quando a linha do indicador subiu o nível 20. Para minimizar a quantidade de sinais falso positivos, Doug Schaff sugeriu traçar os seguintes modelos de comportamento gráfico. Para um sinal de compra, a seguinte barra de disparo deve fechar acima da máxima da barra de disparo. Para um sinal de venda, a seguinte barra de disparo deve fechar abaixo da mínima da barra de disparo. A barra de disparo é a barra formada por cima das linhas de sinal com níveis de 20 ou 80.
A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.
- Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
- Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.
- Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.
- Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/486
ElliottWaveMaker 3.0 é uma ferramenta para análise semi-automática das Ondas de Elliott e do Forcado de Andrew, uma extensão lógica da versão 2.0 conhecida como AutoElliottWaveMaker. Na versão 3.0 pequenos erros foram corrigidos, a capacidade de desenhar os Forcados de Andrew e algumas funções adicionais foram adicionados.EMAAngle
Um interessante indicador de tendência desenhado com base em uma média móvel simples.
Um Expert Advisor baseado na diferença de duas médias móveis.FractalAMA
Média móvel fractal adaptativa por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006.