Schaff Trend Cycle

Autor real:

Doug Schaff

O indicador Ciclo de Tendência de Schaff é um oscilador cíclico baseado no cálculo do Estocástico sobre as linhas de MАСD utilizando ciclos. Como resultado, os desenvolvedores conseguiram alcançar resultados mais estáveis ​​e confiáveis ​​da operação script do indicador. O gráfico é quase não afetado pelas tendências de curto prazo que inevitavelmente surgem no mercado. Mas o indicador gera um alerta adequado em caso de algumas mudanças nítidas de a situação do mercado.

O autor do indicador Ciclo de Tendência de Schaff é Doug Schaff, o economista, cujas observações dos resultados de negociações nos mercados financeiros permitiu-lhe desenvolver e provar matematicamente que as tendências de pares de moeda quase nunca se comportam de forma espontânea. Conforme o tempo passa, a direção da tendência reverte para o básico e o ciclo ascendente e descendente começa a se repetir, isto é, existe alguma periodicidade. E a confiabilidade do indicador / oscilador de mercado pode ser aumentada consideravelmente, caso esta periodicidade é considerada. Esta teoria foi confirmada em 2008, após as pesquisas em massa conduzidas. Depois disso, o modelo matemático de Doug Schaff foi usado no desenvolvimento do novo indicador Ciclo de Tendência de Schaff.

Além da consideração da periodicidade das tendências, a combinação de dois métodos diferentes de direção da tendências mudam os cálculos que foram usados para melhorar a confiabilidade do indicador Ciclo de Tendência de Schaff e diminui a quantidade de suas falsas ativações. Nestes métodos são suavizados o oscilador estocástico e MACD.

Para fins de ilustração o campo operacional do indicador é graduado em unidades padrão variando de 0 até 100. Dois níveis de disparo são usados ​​- 25 e 75.

Os seguintes parâmetros são utilizados como de entrada para a configuração do indicador Ciclo de Tendência de Schaff:

MAShort que é igual a 23 por padrão. Este parâmetro indica o valor do período de média móvel rápida durante o cálculo da linha MACD. Deve-se considerar, durante a sua correção que seu valor não deve ser inferior ao valor do parâmetro Malong;

O parâmetro Malong tem o valor padrão igual a 50. Ele define o valor do período média móvel lenta para o cálculo gráfico da linha MACD. Deve-se sempre exceder o valor do parâmetro MAShort para proporcionar a operação normal do indicador;

Ciclo (por padrão = 10). Este parâmetro define o período de um ciclo em um período gráfico. O ciclo resultante leva o dobro do tempo porque dois Estocásticos são calculados consequentemente.

A forma mais simples de negociação Forex usando o indicador Ciclo de Tendência de Schaff é vender a moeda quando a linha do indicador desceu o nível 80 e comprar quando a linha do indicador subiu o nível 20. Para minimizar a quantidade de sinais falso positivos, Doug Schaff sugeriu traçar os seguintes modelos de comportamento gráfico. Para um sinal de compra, a seguinte barra de disparo deve fechar acima da máxima da barra de disparo. Para um sinal de venda, a seguinte barra de disparo deve fechar abaixo da mínima da barra de disparo. A barra de disparo é a barra formada por cima das linhas de sinal com níveis de 20 ou 80.

A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.

Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.

Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.

Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".