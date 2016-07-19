O painel lúdico de negociação multi-moeda, para trading manual e automatizado, demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel é automaticamente gerado usando o ambiente para projeção visual das janelas de interface MasterWindows for MQL5.





A análise das bases de preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE de três tipos de barras (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) permite fazer uma previsão sobre o futuro movimento de preços. A probabilidade desse movimento é mostrado na forma de escala e em termos de porcentagem nos botões. Usando a funcionalidade de painel de negociação, é possível emitir ordens ao corretor para a execução das operações de negociação. Neste exemplo, usam-se ordens de mercado. Além disso, é possível reduzir ou aumentar o tamanho de uma posição, definir o volume do lote para cada uma das moedas, fechar uma posição e ativar o AutoTrader.





O AutoTrader é um tipo negociação automatizada executada de acordo com os sinais do painel. É ativado pressionando o botão correspondente.

O painel consiste em três blocos (para cada um dos pares de moedas) nos quais a negociação pode ser executada "manualmente".

A linha inferior do painel tem três botões: gerenciamento de autotrading; redefinição do tamanho de lote para cada símbolo (ClrLot) e um botão para fechar todas as posições (CLOSE ALL).





Dados de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES tf1= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf3= PERIOD_M5 ;

Ao definir o período necessário do gráfico para cada par de moedas separadamente, os dados de preços para o cálculo serão copiados a partir dele.





Fig. 1. Painel lúdico de negociação multi-moeda.

Dicas: