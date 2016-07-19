Participe de nossa página de fãs
Multicurrency trading panel or a game system - expert para MetaTrader 5
- 2318
-
O painel lúdico de negociação multi-moeda, para trading manual e automatizado, demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel é automaticamente gerado usando o ambiente para projeção visual das janelas de interface MasterWindows for MQL5.
A análise das bases de preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE de três tipos de barras (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) permite fazer uma previsão sobre o futuro movimento de preços. A probabilidade desse movimento é mostrado na forma de escala e em termos de porcentagem nos botões. Usando a funcionalidade de painel de negociação, é possível emitir ordens ao corretor para a execução das operações de negociação. Neste exemplo, usam-se ordens de mercado. Além disso, é possível reduzir ou aumentar o tamanho de uma posição, definir o volume do lote para cada uma das moedas, fechar uma posição e ativar o AutoTrader.
O AutoTrader é um tipo negociação automatizada executada de acordo com os sinais do painel. É ativado pressionando o botão correspondente.
O painel consiste em três blocos (para cada um dos pares de moedas) nos quais a negociação pode ser executada "manualmente".
A linha inferior do painel tem três botões: gerenciamento de autotrading; redefinição do tamanho de lote para cada símbolo (ClrLot) e um botão para fechar todas as posições (CLOSE ALL).
Dados de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES tf1=PERIOD_M5;// período do gráfico EURUSD para cálculo do sinal input ENUM_TIMEFRAMES tf2=PERIOD_M5;// período do gráfico USDJPY para cálculo do sinal input ENUM_TIMEFRAMES tf3=PERIOD_M5;// período do gráfico GBPUSD para cálculo do sinal
Ao definir o período necessário do gráfico para cada par de moedas separadamente, os dados de preços para o cálculo serão copiados a partir dele.
Fig. 1. Painel lúdico de negociação multi-moeda.
Dicas:
- Na pasta \MQL5\Include\, precisa estar a biblioteca MasterWindows. Ela é necessário para garantir que você tenha criado uma janela de interface totalmente funcional.
- Para uma melhor exibição das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.
- Este é um painel demo (programas-piada) que não se destina a contas reais. No entanto, se você pode alterar ou substituir a função de geração de sinal BUYorSELL() para o seu sistema de negociação, adicionar funções de acompanhamento de posições... e possível tentar usá-lo numa conta real.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15412
