Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XTRIX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1241
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador TRIX com possibilidade de substituição do algoritmo da média.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XTRIX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15472
Indicador Volume Profile + Range v6.0 (anteriormente chamado de TPO). Distribuição das negociações por níveis de preços num determinado intervalo de tempo. Ele é mostrado como um histograma.Multicurrency trading panel or a game system
Exemplo de aplicação da biblioteca MasterWindows para criar um painel lúdico de negociação multi-moeda.
Indicador TRIX na forma de histograma colorido com possibilidade de substituição do algoritmo da médiaDonchianChannelsCloud
O indicador Canal Donchian com preenchimento de fundo para a cor do interior do canal.