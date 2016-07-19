Participe de nossa página de fãs
O indicador AroonHorn_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador AroonHornSign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.
Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador AroonHornSign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // activo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // timeframes do indicador para calculo do indicador input uint AroonPeriod= 9; // período do indicador
- arâmetros de entrada do indicador AroonHorn_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
//---- configurações da exibição do indicador input uint SignalBar=0; // número da barra para obter o sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // nomes das etiquetas do indicador input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen; // cor do símbolo de tendência de alta input color Dnsymbol_Color=clrCrimson; // cor do símbolo de tendência de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // tamanho dos símbolos do sinal input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação input uint X_=0; // deslocamento horizontal input uint Y_=20; // deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador AroonHorn_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
//---- configurações dos alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // indicador de opção de acionamento input uint AlertCount=0; // número de alertas gerados
Se você planeja usar vários indicadores AroonHorn_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado AroonHornSign.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Imagens:
Fig.1. Indicador AroonHorn_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência
Fig.2. Indicador AroonHorn_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15338
