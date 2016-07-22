この多通貨の手動および自動取引のためのゲームパネルはMasterWindows ライブラリの可能性を示しています。パネルのコードはMasterWindows for MQL5（MQL5のためのMasterWindows）.の視覚的なデザインのためのインターフェースウィンドウの環境を使用して自動的に生成されています。





3銘柄（EURUSD、USDJPY及びGBPUSD）の ENUM_APPLIED_PRICE型の価格データベースを分析することによって将来の価格の動きの推定が可能です。このような移動の確率はスケールとボタンの百分率で示されています。取引パネルにはブローカーの取引業務を実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量を増減、銘柄のロット数量を設定、ポジションの決済や AutoTraderの有効化も可能です。





AutoTrader とはパネルのシグナルに基づいた自動売買のことです。このモードは、適切なボタンを押すことによって有効にできます。

パネルは、3銘柄それぞれの「手動」取引の実行を可能にするブロックで構成されています。

パネルの下の線には、autotrader管理、各銘柄のロットサイズの利絵セット（ClrLot）および全てのポジションの決済（CLOSE ALL）の3つのボタンが含まれます。





入力データ：

input ENUM_TIMEFRAMES tf1= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf3= PERIOD_M5 ;

それぞれの銘柄で、プログラムが計算のために価格データをコピーするのに必要なチャートの期間を設定することができます。





図1 多通貨ゲーム取引パネル

ヒント：