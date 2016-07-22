私たちのファンページに参加してください
この多通貨の手動および自動取引のためのゲームパネルはMasterWindows ライブラリの可能性を示しています。パネルのコードはMasterWindows for MQL5（MQL5のためのMasterWindows）.の視覚的なデザインのためのインターフェースウィンドウの環境を使用して自動的に生成されています。
3銘柄（EURUSD、USDJPY及びGBPUSD）の ENUM_APPLIED_PRICE型の価格データベースを分析することによって将来の価格の動きの推定が可能です。このような移動の確率はスケールとボタンの百分率で示されています。取引パネルにはブローカーの取引業務を実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量を増減、銘柄のロット数量を設定、ポジションの決済や AutoTraderの有効化も可能です。
AutoTrader とはパネルのシグナルに基づいた自動売買のことです。このモードは、適切なボタンを押すことによって有効にできます。
パネルは、3銘柄それぞれの「手動」取引の実行を可能にするブロックで構成されています。
パネルの下の線には、autotrader管理、各銘柄のロットサイズの利絵セット（ClrLot）および全てのポジションの決済（CLOSE ALL）の3つのボタンが含まれます。
入力データ：
input ENUM_TIMEFRAMES tf1=PERIOD_M5;// EURUSDシグナル計算チャート期間 input ENUM_TIMEFRAMES tf2=PERIOD_M5;// USDJPYシグナル計算チャート期間 input ENUM_TIMEFRAMES tf3=PERIOD_M5;// GBPUSDシグナル計算チャート期間
それぞれの銘柄で、プログラムが計算のために価格データをコピーするのに必要なチャートの期間を設定することができます。
ヒント：
- MasterWindowsライブラリは \MQL5\Include\ フォルダに追加されるべきです。ライブラリは、あなたが作成するインタフェースウィンドウの適切な操作を提供します。
- 作成したインターフェイスウィンドウのより良い表示のためには黒の背景を持つグラフィカルなスキームを使用します。
- これは、デモパネル（ジョークプログラム）で、ライブ口座のために意図されていません。ただし、取引システムに応じて BUYorSELL() シグナル生成関数を補修または置き換え。ポジションサポート関数を追加し、ライブ口座で使用を試みることは可能です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15412
