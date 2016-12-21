El panel de juego para el comercio multidivisa manual y automático demuestra las posibilidades de la biblioteca MasterWindows. El código del panel se genera de forma automática con la ayuda del entorno de proyección visual de ventanas de interfaz MasterWindows for MQL5.

El análisis de las bases de precio del tipo ENUM_APPLIED_PRICE de tres parejas de divisas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) permite presuponer el movimiento posterior del precio. La probabilidad de dicho movimiento se muestra en los botones en forma de escala y en tanto por ciento. Usando la funcionalidad del panel comercial, se podrán dar órdenes al bróker para ejecutar órdenes comerciales. En este ejemplo, se usan órdenes de mercado. Además, es posible reducir o aumentar el tamaño de la posición, establecer el tamaño del lote para cada una de las divisas, cerrar la posición y activar el AutoTrader.





El AutoTrader comercia de forma automática según las señales del panel. Se activa pulsando el botón correspondiente.

El panel consta de tres bloques para cada una de las parejas de divisas, en las que se puede comerciar "manualmente".

En la línea inferior del panel se encuentran tres botones: el control del autotrader; el reseteo del tamaño del lote para cada pareja de divisas (ClrLot) y el botón de cierre de todas las posiciones (CLOSE ALL).





input ENUM_TIMEFRAMES tf1= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf3= PERIOD_M5 ;

Tras indicar el periodo necesario del gráfico para cada pareja de divisas por separado, los datos de precio para el cálculo se copiarán de forma automática de este.





Fig. 1. Aspecto externo del panel multidivisa de juego.