Das Spielpanel für das multiwährung manuelle und automatisierte Handeln, demonstriert die Möglichkeiten der Bibliothek MasterWindows. Der Code des Trading Panels wird mit der Hilfe des visuellen Design-Interface-Fensters MasterWindows for MQL5 automatisch generiert.





Die Analyse der Preisdatenbanke Typs ENUM_APPLIED_PRICE von drei Währungspaare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) ermöglicht eine Annahme über die mögliche zukünftige Preisbewegung zu machen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Bewegung wurde in Form von einer Skala und einen Prozent-Ausdruck auf Schalttasten angezeigt. Mit der Verwundung der Trading Panelsfunktionalität ist es möglich, Befehle an einem Broker für die Ausführung der Handelsoperationen zu geben. In diesem Beispiel werden die Market-Orders verwendet. Außerdem können Sie die Größe der Position erhöhen oder verringern, für jede Währung den Volumen des Lots eingeben, Positionen schließen, AutoTrader aktivieren.





AutoTrader - es ist ein automatisiertes Handeln über Trading Panelssignale. Es wird durch das Drücken auf die entsprechende Taste aktiviert.

Das Panel besteht aus drei Blöcken für jedes Währungspaar, in den ein "manuelles" Handeln durchgeführt werden kann.

In der unteren Zeile des Panels sind drei Tasten: Steuerung des Autotraders; Die Zurücksetzung der Größe des Lots für jedes Währungspaar (ClrLot) und eine Taste, um alle Positionen zu schließen (CLOSE ALL).





Eingangsparameter:

input ENUM_TIMEFRAMES tf1= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf3= PERIOD_M5 ;

Stellen Sie die gewünschte Periode des Charts für jedes Währungspaar getrennt ein, werden die Preisdaten für die Berechnung von ihm kopiert.





in Abb. 1. Das Aussehen des multiwährung Trading-Spielpanels.

Tipps: