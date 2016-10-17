und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Spielpanel für das multiwährung manuelle und automatisierte Handeln, demonstriert die Möglichkeiten der Bibliothek MasterWindows. Der Code des Trading Panels wird mit der Hilfe des visuellen Design-Interface-Fensters MasterWindows for MQL5 automatisch generiert.
Die Analyse der Preisdatenbanke Typs ENUM_APPLIED_PRICE von drei Währungspaare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) ermöglicht eine Annahme über die mögliche zukünftige Preisbewegung zu machen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Bewegung wurde in Form von einer Skala und einen Prozent-Ausdruck auf Schalttasten angezeigt. Mit der Verwundung der Trading Panelsfunktionalität ist es möglich, Befehle an einem Broker für die Ausführung der Handelsoperationen zu geben. In diesem Beispiel werden die Market-Orders verwendet. Außerdem können Sie die Größe der Position erhöhen oder verringern, für jede Währung den Volumen des Lots eingeben, Positionen schließen, AutoTrader aktivieren.
AutoTrader - es ist ein automatisiertes Handeln über Trading Panelssignale. Es wird durch das Drücken auf die entsprechende Taste aktiviert.
Das Panel besteht aus drei Blöcken für jedes Währungspaar, in den ein "manuelles" Handeln durchgeführt werden kann.
In der unteren Zeile des Panels sind drei Tasten: Steuerung des Autotraders; Die Zurücksetzung der Größe des Lots für jedes Währungspaar (ClrLot) und eine Taste, um alle Positionen zu schließen (CLOSE ALL).
Eingangsparameter:
input ENUM_TIMEFRAMES tf1=PERIOD_M5;// Die Periode des Charts EURUSD für die Berechnung des Signals input ENUM_TIMEFRAMES tf2=PERIOD_M5;// Die Periode des Charts USDJPY für die Berechnung des Signals input ENUM_TIMEFRAMES tf3=PERIOD_M5;// Die Periode des Charts GBPUSD für die Berechnung des Signals
Stellen Sie die gewünschte Periode des Charts für jedes Währungspaar getrennt ein, werden die Preisdaten für die Berechnung von ihm kopiert.
in Abb. 1. Das Aussehen des multiwährung Trading-Spielpanels.
Tipps:
- Im Ordner \MQL5\Include\ muss die Bibliothek MasterWindows sein. Man braucht das, damit von Ihnen erstellten Interface-Fenster voll funktionsfähig funktionieren.
- Für eine bessere Anzeige der erstellten Interface-Fenster benutzen Sie die grafische Schemas mit einem schwarzen Hintergrund.
- Dieses Demo-Panel (Scherzprogramm) ist nicht für die echten Konten vorgesehen. Wenn Sie jedoch die Funktion der Signalerzeugung BUYorSELL() um Ihr Trading-System ersetzen oder verändern, die Begleitungsfunktionen der Positionen hinzufügen ... ist es möglich, auch für die echten Konten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15412
