Indicador Volume Profile + Range v6.0 (anteriormente chamado de TPO). Distribuição das negociações por níveis de preços num determinado intervalo de tempo. Ele é mostrado como um histograma. A largura do histograma no nível indicado representa o número de operações realizadas nele. Se a corretora fornece os dados sobre o volume real, o indicador pode exibir a distribuição sobre ele também.



Principais características:

VP: exibição das distribuições com um incremento igual aos períodos padrão

VP-Range: exibição das distribuições para qualquer período selecionado, usando vários métodos para definir os limites do cálculo

configuração da informação exibida (histograma, modas, máximo)

capacidade de instalar vários indicadores sobre um gráfico

O indicador VP divide o gráfico em intervalos (iguais pelo tempo) e mostra a distribuição para cada um deles. Os intervalos podem ser iguais apenas para valores padrão dos timeframes superiores ao atual. Por exemplo, para H1, o intervalo pode ser especificado como H1, H4, D1, W1, MN1. A MT5 dispõe de timeframes intermédios.

O VP-Range funciona apenas por um único intervalo. Os limites podem ser especificados por uma das seguintes maneiras:



arbitrariamente por linhas verticais

usando o número de últimos minutos do gráfico

definindo a borda direita e o número de minutos antes dela

Ao especificar os limites por linhas, a barra da borda direita não fica incluída nos cálculos. Isso é feito de modo que quando você mudar os timeframes dos dados de origem e, de igual modo, o tipo de distribuição, eles não sejam alterados.

As barras dos timeframes mais elevados podem conter menos barras do que os mais baixos, o que seria de esperar de acordo com os cálculos. Isto ocorre devido a buracos naturais, no histórico de cotações, formados por causa da baixa liquidez, bem como devido às interrupções ao trabalhar. Por tanto, se fizermos o indicador mostrar uma semana antes de certa barra, o tempo da borda esquerda pode não coincidir com o tempo da direita. Em diferentes centros de negociação podem haver dados ligeiramente diferentes, mas, apesar disso, devido ao uso, nos cálculos, de uma grande quantidade de dados, o resultado é semelhante.





Método de cálculo

O método de cálculo consiste em somar o número de operações realizadas segundo um preço determinado. Ou, alternativamente, na adição dos volumes, nesse preço, se o tipo de volume, nos parâmetros, estiver definido como real.

Essas operações são interpoladas com base nos dados mais precisos disponíveis no terminal, isto é, os dados do timeframe M1. Cada barra é dividida em várias operações na base do movimento provável do preço dentro da barra. Esta característica distingue esta implementação de outras que não realizam a interpolação e, para cálculos, usam o mesmo timeframe no qual está executado o indicador.

Graças a uma interpolação mais confiável dos dados de M1 para ticks, é possível melhorar a precisão sem a utilização de fontes adicionais de dados. Mas quase todas as corretoras que usam a MetaTrader 4 têm o seu próprio fluxo de cotações, o que faz com que semelhantes melhorias sejam praticamente inúteis. As experiências mostram que as suas distribuições têm quase a mesma aparência. Além disso, a experiência tem mostrado que os métodos utilizados produzem resultados comparáveis com ​​distribuições obtidas nos dados mais precisos.

Os máximos das distribuições (modos) são comumente usados ​​como níveis de suporte e resistência. Ao definir um bom nível, a procura da moda máxima não faz muito sentido, uma vez que existe um "problema de sombreamento", quando o próximo conjunto de preços afeta fortemente o anterior, às vezes, escondendo-lo completamente, e vice-versa. É preciso estudar cuidadosamente o gráfico e definir os níveis através da construção das distribuições nos segmentos mais interessantes com ajuda do VP-Range. As distribuições num intervalo de tempo maior podem ter mais peso.

A versão 6.0 oferece a possibilidade de especificar o timeframe da fonte de dados. Na MetaTrader 5, tornou-se também possível utilizar os ticks fornecidos pela corretora. Confira o parâmetro "Data source".





Instalação

Abra as configurações do terminal (Ferramentas\Opções) Na guia "Gráficos", selecione um máximo de barras na janela, dependendo de como você vai usar o indicador. Cada dia contêm 1440 minutos (não mais de 1440 barras minutos). Por exemplo, se indicar "Max. de barras na janela" igual a 250000, o indicador poderá receber dados de 250000/1440=173 dias úteis, no caso dos dados do timeframe M1 estarem disponíveis. O valor 65000 fornece dados para 45 dias úteis (dois meses e um par de dias).





Definindo o número de barras



Reinicie o terminal depois de alterar os parâmetros. No caso de um valor grande do máximo de barras na janela, o terminal pode desacelerar significativamente e requerer mais memória, mesmo sem indicadores. Tenha em mente que nem todos os centros de negociação fornecem um histórico profundo de gráficos.





Instalando o indicador:

fechar o terminal

baixar o arquivo com os indicadores e descompactá-lo

copiar os arquivos dos indicadores (*.mq4 ou *.mq5) para a pasta de indicadores do seu terminal. A pasta de trabalho pode ser vista no diário ao iniciar o terminal

executar o terminal





Parâmetros gerais VP e VP-Range

Parâmetros Descrição Mode step (points) Incremento mínimo para as modas (selecionado subjetivamente para cada símbolo) Point scale Escala do ponto ao desenhar o histograma. Quanto maior for o valor, mais rápida será a operação, mas a exibição será mais ordinária. Volume type tipo de volume (de tick ou real). Se a corretora não fornecer o volume real, o indicador não mostrará nada. Data source Fonte de dados:

Ticks (apenas na MT5) - ticks a partir do servidor da sua corretora (se estiverem disponíveis)

M1, M5, M15 - ticks interpolados com base nas barras do timeframe especificado Bar style Estilo de barras do histograma:

Lines - linhas

Empty bar - retângulos vazios

Filled bar - retângulos preenchidos

Outline - contorno

Color - cor Color 1 Cor do histograma 1. Defina None, para usar a cor de fundo do gráfico. Color 2 Cor do histograma 2. Defina None, para usar a cor de fundo do gráfico. Line width Espessura da linha ao traçar um histograma. Mode color (None=disable) Cor dos máximos locais (modo de distribuição). Defina None, para desativar. Maximum color (None=disable) Cor do máximo. Defina None, para desativar. Median color (None=disable) Cor da mediana. Defina None, para desativar. VWAP color (None=disable) Cor do VWAP (preço médio ponderado). Defina None, para desativar. Mode line width Espessura das linhas dos modas. Median & VWAP line style Estilo das linhas da mediana e VWAP. Identifier Indicador do indicador, use valores diferentes para várias cópias do indicador num único gráfico.





Parâmetros VP

Parâmetros Descrição Range period Período, apenas valores padrão entre M1 e MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200). Na MT5, também é possível usar timeframe intermédios. Range count Número de intervalos. Time shift Deslizamento do tempo entre -12 e +12 horas com incremento de 1 hora. Draw direction Direção do desenho do histograma, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.





Parâmetros VP-Range