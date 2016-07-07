用于多货币手工或自动交易的博彩面板展示了 MasterWindows 库的可行性。面板代码已由可视化设计界面环境 MasterWindows MQL5 版 自动生成。





通过分析三个品种 (EURUSD, USDJPY 和 GBPUSD) 的 ENUM_APPLIED_PRICE 类型价格数据库, 您可以推算未来价格的变化。这种走势的可能性在按钮上显示为一个百分比刻度。交易面板的功能可以发送请求至经纪商来执行交易操作。在本例中使用市价订单。您可以添加减少或增加持仓量, 设置每个品种的交易量, 平仓并启用 自动交易。





自动交易 意味着基于面板的信号自动交易。模式可通过按下相应的按钮来激活。

面板由三块组成, 每块对应一个品种, 允许您执行 "手工" 交易。

面板的底行由三个按钮组成: 管理自动交易员; 每个品种的手数复位 (ClrLot) 以及全部平仓按钮 (CLOSE ALL)。





输入数据:

input ENUM_TIMEFRAMES tf1= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf3= PERIOD_M5 ;

您可以设置所需图表的周期, 程序将复制每个品种的价格数据来计算。





图例. 1. 多货币博彩交易面板。

温馨提示: