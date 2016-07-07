加入我们粉丝页
用于多货币手工或自动交易的博彩面板展示了 MasterWindows 库的可行性。面板代码已由可视化设计界面环境 MasterWindows MQL5 版 自动生成。
通过分析三个品种 (EURUSD, USDJPY 和 GBPUSD) 的 ENUM_APPLIED_PRICE 类型价格数据库, 您可以推算未来价格的变化。这种走势的可能性在按钮上显示为一个百分比刻度。交易面板的功能可以发送请求至经纪商来执行交易操作。在本例中使用市价订单。您可以添加减少或增加持仓量, 设置每个品种的交易量, 平仓并启用 自动交易。
自动交易 意味着基于面板的信号自动交易。模式可通过按下相应的按钮来激活。
面板由三块组成, 每块对应一个品种, 允许您执行 "手工" 交易。
面板的底行由三个按钮组成: 管理自动交易员; 每个品种的手数复位 (ClrLot) 以及全部平仓按钮 (CLOSE ALL)。
输入数据:
input ENUM_TIMEFRAMES tf1=PERIOD_M5;// 用来计算信号的 EURUSD 图表周期 input ENUM_TIMEFRAMES tf2=PERIOD_M5;// 用来计算信号的 USDJPY 图表周期 input ENUM_TIMEFRAMES tf3=PERIOD_M5;// 用来计算信号的 GBPUSD 图表周期
您可以设置所需图表的周期, 程序将复制每个品种的价格数据来计算。
图例. 1. 多货币博彩交易面板。
温馨提示:
- MasterWindows 库应添加到 \MQL5\Include\ 文件夹。该库为您所创建的界面窗口提供了充分操作。
- 为了更好地显示所创建的界面窗口, 使用图形化的方案与黑色的背景。
- 这是一个演示板面板 (搞笑程序), 不可用于实盘账户。不过, 您可以用您自己的交易系统的相应功能来修改或替换 BUYorSELL() 信号的生成, 加入仓位支持功能 , 并在实盘里尝试使用它。
