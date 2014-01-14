Autor real:

Fx Sniper

Este indicado utiliza o indicador técnico CCI, que se apresenta como uma linha principal vermelha e o indicador ergodic CCI é desenhado baseando-se na EMA tripla, apresentada como uma linha de sinal roxa.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI