Indicadores

FX_Sniper_Ergodic_CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1765
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Fx Sniper

Este indicado utiliza o indicador técnico CCI, que se apresenta como uma linha principal vermelha e o indicador ergodic CCI é desenhado baseando-se na EMA tripla, apresentada como uma linha de sinal roxa.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI

Fig.1 Indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1542

