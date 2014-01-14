Participe de nossa página de fãs
FX_Sniper_Ergodic_CCI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1765
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Fx Sniper
Este indicado utiliza o indicador técnico CCI, que se apresenta como uma linha principal vermelha e o indicador ergodic CCI é desenhado baseando-se na EMA tripla, apresentada como uma linha de sinal roxa.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador FX_Sniper_Ergodic_CCI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1542
