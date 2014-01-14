O Indicador Técnico chamado Standard Deviation (StdDev) - Desvio Padrão - mede a volatilidade do mercado.



Este indicador caracteriza a magnitude da variações do preço relativo a Média Móvel. Assim, se o valor do indicador é grande, o mercado é volátil e os preços das barras estão muito dispersos em relação à média móvel. Se o valor do indicador não é grande, isso significa que a volatilidade do mercado é baixa e os preços das barras estão bem próximos da média móvel.

Geralmente, este indicador é utilizado como um componente de outros indicadores. Assim, quando as Bandas de Bollinger são calculadas, o valor do desvio padrão do símbolo é adicionado a sua Média Móvel.



O comportamento do mercado representa o intercâmbio de altas atividades de negociação e do mercado lânguido. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente:

Se o valor for muito baixo, ou seja, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar por uma movimentação em breve;

Caso contrário, se é muito elevada, provavelmente significa que a atividade irá diminuir em breve.

Fórmula:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)



onde: