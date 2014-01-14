CodeBaseSeções
Standard Deviation (StdDev) - indicador para MetaTrader 5

O Indicador Técnico chamado Standard Deviation (StdDev) - Desvio Padrão - mede a volatilidade do mercado.

Este indicador caracteriza a magnitude da variações do preço relativo a Média Móvel. Assim, se o valor do indicador é grande, o mercado é volátil e os preços das barras estão muito dispersos em relação à média móvel. Se o valor do indicador não é grande, isso significa que a volatilidade do mercado é baixa e os preços das barras estão bem próximos da média móvel.

Geralmente, este indicador é utilizado como um componente de outros indicadores. Assim, quando as Bandas de Bollinger são calculadas, o valor do desvio padrão do símbolo é adicionado a sua Média Móvel.

O comportamento do mercado representa o intercâmbio de altas atividades de negociação e do mercado lânguido. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente:

  • Se o valor for muito baixo, ou seja, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar por uma movimentação em breve;
  • Caso contrário, se é muito elevada, provavelmente significa que a atividade irá diminuir em breve.

Indicador Técnico Standard Deviation

Fórmula:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

onde:

  • StdDev (i) - Desvio Padrão da barra atual;
  • SQRT - raíz quadrada;
  • AMOUNT(j = i - N, i) - soma dos quadrados de j = i - N até i;
  • N - período suavizado;
  • ApPRICE (j) - preço aplicado a j-ésima barra;
  • MA (ApPRICE (i), N, i) - qualquer média móvel de N período da barra atual;
  • ApPRICE (i) - preço aplicado a barra atual.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/49

