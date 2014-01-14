Participe de nossa página de fãs
Standard Deviation (StdDev) - indicador para MetaTrader 5
O Indicador Técnico chamado Standard Deviation (StdDev) - Desvio Padrão - mede a volatilidade do mercado.
Este indicador caracteriza a magnitude da variações do preço relativo a Média Móvel. Assim, se o valor do indicador é grande, o mercado é volátil e os preços das barras estão muito dispersos em relação à média móvel. Se o valor do indicador não é grande, isso significa que a volatilidade do mercado é baixa e os preços das barras estão bem próximos da média móvel.
Geralmente, este indicador é utilizado como um componente de outros indicadores. Assim, quando as Bandas de Bollinger são calculadas, o valor do desvio padrão do símbolo é adicionado a sua Média Móvel.
O comportamento do mercado representa o intercâmbio de altas atividades de negociação e do mercado lânguido. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente:
- Se o valor for muito baixo, ou seja, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar por uma movimentação em breve;
- Caso contrário, se é muito elevada, provavelmente significa que a atividade irá diminuir em breve.
Fórmula:
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
onde:
- StdDev (i) - Desvio Padrão da barra atual;
- SQRT - raíz quadrada;
- AMOUNT(j = i - N, i) - soma dos quadrados de j = i - N até i;
- N - período suavizado;
- ApPRICE (j) - preço aplicado a j-ésima barra;
- MA (ApPRICE (i), N, i) - qualquer média móvel de N período da barra atual;
- ApPRICE (i) - preço aplicado a barra atual.
