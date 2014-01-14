CodeBaseSeções
OneSideGaussianMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1406
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

mladen

Média móvel desenhada com base no algoritmo de Gauss.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.07.2008.

Fig.1 Indicador OneSide Gaussian MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1525

