OneSideGaussianMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
mladen
Média móvel desenhada com base no algoritmo de Gauss.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.07.2008.
Fig.1 Indicador OneSide Gaussian MA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1525
