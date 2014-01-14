CodeBaseSeções
Volumes - indicador para MetaTrader 5

O indicador Volumes mostra os volumes com cores diferentes, dependendo das mudanças de volume.

As barras do Indicador possuem duas cores - verde e vermelho. A cor verde significa que o volume da barra atual é maior do que o volume da barra anterior. A cor vermelha, ao contrário, significa que o volume é menor do que a barra anterior. Há uma opção para escolher os volumes utilizados - tick/volumes reais, as cores também podem ser alteradas.

The asymmetry indicator The asymmetry indicator

Indicador que define quando o mercado se tornou assimétrico e há uma variação forte na tendência.

Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator

O Ultimate Oscillator foi desenvolvido por Larry Williams. Ele usa a média de três osciladores com diferentes períodos.

Exp_JMASlope Exp_JMASlope

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador JMASlope.

Volume Rate of Change (VROC) Volume Rate of Change (VROC)

O Volume Rate of Change (VROC) é um indicador de direção que indica onde a tendência de volume se move.