Volumes - indicador para MetaTrader 5
O indicador Volumes mostra os volumes com cores diferentes, dependendo das mudanças de volume.
As barras do Indicador possuem duas cores - verde e vermelho. A cor verde significa que o volume da barra atual é maior do que o volume da barra anterior. A cor vermelha, ao contrário, significa que o volume é menor do que a barra anterior. Há uma opção para escolher os volumes utilizados - tick/volumes reais, as cores também podem ser alteradas.
