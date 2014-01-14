CodeBaseSeções
Indicadores

Ultimate Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Normalmente os osciladores comparam o preço suavizado de uma ferramenta financeira e o valor de n períodos atrás. Larry Williams, notou uma vez, que a eficiência de tal oscilador pode variar e depende do número de períodos individuais para o cálculo. Assim, ele criou o Ultimate Oscillator, que usa um total ponderado de três osciladores com períodos de apuração diferentes.

Larry Williams descreveu pela primeira vez o oscilador em 1985, na revista "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Os valores do indicador variam numa gama de zero a 100, e o centro é o valor 50. Valores abaixo de 30 correspondem à zona de sobrecompra, e valores entre 70 e 100, como a zona de sobrevenda.

O oscilador usa três períodos de tempo que podem ser definidos manualmente. Por padrão, eles são iguais a 7, 14 e 28 barras. Lembre-se que períodos mais longos incluem os mais curtos. Isso significa que os valores de período 28 descontam os de 14 e e os de 7. Por isso usamos os valores do período mais curto três vezes, assim, estes valores influenciam o resultado do oscilador acima de tudo.

Larry Williams recomenda que você deve abrir uma posição quando a divergência aparece.

Você deve comprar se:

  • A divergência "bull" apareceu: os preços atingiram um mínimo mais baixo que não tenha sido confirmado por um mínimo mais baixo do oscilador;
  • O oscilador caiu abaixo de 30, quando tal divergência bull apareceu;
  • Em seguida, o oscilador subiu acima do nível máximo, atingindo no tempo de divergência bull formada. Este é o momento em que você deve comprar.

Fechar posição de compra se:

  • O oscilador subir acima de 50 e, em seguida, cair abaixo de 45;
  • O oscilador subir acima de 70 (às vezes é melhor você esperar até que ele caia abaixo de 70);
  • Sinais de venda.

Venda se:

  • Divergência Bear apareceu: os preços atingiram um máximo mais elevado que não tenha sido confirmado por um máximo maior do oscilador;
  • O oscilador cresceu acima de 50, quando em uma divergência bear;
  • O oscilador caiu abaixo do nível mínimo atingido no tempo de divergência bear formada.

Fechar posição de venda se:

  • O oscilador cresceu acima de 65;
  • O oscilador caiu abaixo de 30;
  • Sinais de compra.

Ultimate Oscillator

Ultimate Oscillator

Cálculo:

1. Definir "True Low" (TL) atual - o menor dos dois valores: o mínimo atual e o preço de fechamento.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))

2. Achar "Buying Pressure" (BP) atual. É igual à diferença entre o preço de fechamento atual e True Low atual.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)

3. Definir "True Range" (TR). É o maior dos seguintes diferenças: máximo e mínimo atual; preço de fechamento máximo atual e anterior; preço de fechamento mínimo atual e anterior.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))

4. Encontre a soma dos valores de BP para os três períodos de cálculo:

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)

5. Encontre a soma dos valores de TR para os três períodos de cálculo:

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)

6. Calcule "Raw Ultimate Oscillator" (RawUO)

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))

7. Calcule o valor de "Ultimate Oscillator" (UO) de acordo com a fórmula:

 UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100

onde:

  • MIN - significa o valor mínimo;
  • MAX - o valor máximo;
  • || — valor lógico OR;
  • LOW (i) - o preço mínimo da barra atual;
  • HIGH (i) - o preço máximo da barra atual;
  • CLOSE (i) - o preço de fechamento da barra atual;
  • CLOSE (i - 1) - o preço de fechamento da barra anterior;
  • TL (i) - True Low;
  • BP (i) - Buying Pressure;
  • TR (i) - True Range;
  • BPSUM (N) - a soma matemática de valores de BP por um período n (N igual a 1 corresponde a i = 7 barras, N igual a 2 corresponde a i = 14 barras, N igual a 3 corresponde a i = 28 barras);
  • TRSUM (N) - a soma matemática de valores de TR por um período n (N igual a 1 corresponde a i = 7 barras, N igual a 2 corresponde a i = 14 barras, N igual a 3 corresponde a i = 28 barras);
  • RawUO - "Raw Ultimate Oscillator"
  • UO - significa Ultimate Oscillator.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/51

