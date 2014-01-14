Normalmente os osciladores comparam o preço suavizado de uma ferramenta financeira e o valor de n períodos atrás. Larry Williams, notou uma vez, que a eficiência de tal oscilador pode variar e depende do número de períodos individuais para o cálculo. Assim, ele criou o Ultimate Oscillator, que usa um total ponderado de três osciladores com períodos de apuração diferentes.

Larry Williams descreveu pela primeira vez o oscilador em 1985, na revista "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Os valores do indicador variam numa gama de zero a 100, e o centro é o valor 50. Valores abaixo de 30 correspondem à zona de sobrecompra, e valores entre 70 e 100, como a zona de sobrevenda.



O oscilador usa três períodos de tempo que podem ser definidos manualmente. Por padrão, eles são iguais a 7, 14 e 28 barras. Lembre-se que períodos mais longos incluem os mais curtos. Isso significa que os valores de período 28 descontam os de 14 e e os de 7. Por isso usamos os valores do período mais curto três vezes, assim, estes valores influenciam o resultado do oscilador acima de tudo.



Larry Williams recomenda que você deve abrir uma posição quando a divergência aparece.

Você deve comprar se:

A divergência "bull" apareceu: os preços atingiram um mínimo mais baixo que não tenha sido confirmado por um mínimo mais baixo do oscilador;

O oscilador caiu abaixo de 30, quando tal divergência bull apareceu;

Em seguida, o oscilador subiu acima do nível máximo, atingindo no tempo de divergência bull formada. Este é o momento em que você deve comprar.



Fechar posição de compra se:



O oscilador subir acima de 50 e, em seguida, cair abaixo de 45;

O oscilador subir acima de 70 (às vezes é melhor você esperar até que ele caia abaixo de 70);

Sinais de venda.



Venda se:



Divergência Bear apareceu: os preços atingiram um máximo mais elevado que não tenha sido confirmado por um máximo maior do oscilador;

O oscilador cresceu acima de 50, quando em uma divergência bear;

O oscilador caiu abaixo do nível mínimo atingido no tempo de divergência bear formada.

Fechar posição de venda se:



O oscilador cresceu acima de 65;

O oscilador caiu abaixo de 30;

Sinais de compra.

Ultimate Oscillator



Cálculo:



1. Definir "True Low" (TL) atual - o menor dos dois valores: o mínimo atual e o preço de fechamento.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



2. Achar "Buying Pressure" (BP) atual. É igual à diferença entre o preço de fechamento atual e True Low atual.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)



3. Definir "True Range" (TR). É o maior dos seguintes diferenças: máximo e mínimo atual; preço de fechamento máximo atual e anterior; preço de fechamento mínimo atual e anterior.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))



4. Encontre a soma dos valores de BP para os três períodos de cálculo:

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)



5. Encontre a soma dos valores de TR para os três períodos de cálculo:

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)



6. Calcule "Raw Ultimate Oscillator" (RawUO)

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))



7. Calcule o valor de "Ultimate Oscillator" (UO) de acordo com a fórmula:

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100



onde:

