Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ultimate Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4163
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Normalmente os osciladores comparam o preço suavizado de uma ferramenta financeira e o valor de n períodos atrás. Larry Williams, notou uma vez, que a eficiência de tal oscilador pode variar e depende do número de períodos individuais para o cálculo. Assim, ele criou o Ultimate Oscillator, que usa um total ponderado de três osciladores com períodos de apuração diferentes.
Larry Williams descreveu pela primeira vez o oscilador em 1985, na revista "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Os valores do indicador variam numa gama de zero a 100, e o centro é o valor 50. Valores abaixo de 30 correspondem à zona de sobrecompra, e valores entre 70 e 100, como a zona de sobrevenda.
O oscilador usa três períodos de tempo que podem ser definidos manualmente. Por padrão, eles são iguais a 7, 14 e 28 barras. Lembre-se que períodos mais longos incluem os mais curtos. Isso significa que os valores de período 28 descontam os de 14 e e os de 7. Por isso usamos os valores do período mais curto três vezes, assim, estes valores influenciam o resultado do oscilador acima de tudo.
Larry Williams recomenda que você deve abrir uma posição quando a divergência aparece.
Você deve comprar se:
- A divergência "bull" apareceu: os preços atingiram um mínimo mais baixo que não tenha sido confirmado por um mínimo mais baixo do oscilador;
- O oscilador caiu abaixo de 30, quando tal divergência bull apareceu;
- Em seguida, o oscilador subiu acima do nível máximo, atingindo no tempo de divergência bull formada. Este é o momento em que você deve comprar.
Fechar posição de compra se:
- O oscilador subir acima de 50 e, em seguida, cair abaixo de 45;
- O oscilador subir acima de 70 (às vezes é melhor você esperar até que ele caia abaixo de 70);
- Sinais de venda.
Venda se:
- Divergência Bear apareceu: os preços atingiram um máximo mais elevado que não tenha sido confirmado por um máximo maior do oscilador;
- O oscilador cresceu acima de 50, quando em uma divergência bear;
- O oscilador caiu abaixo do nível mínimo atingido no tempo de divergência bear formada.
Fechar posição de venda se:
- O oscilador cresceu acima de 65;
- O oscilador caiu abaixo de 30;
- Sinais de compra.
Ultimate Oscillator
Cálculo:
1. Definir "True Low" (TL) atual - o menor dos dois valores: o mínimo atual e o preço de fechamento.
TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
2. Achar "Buying Pressure" (BP) atual. É igual à diferença entre o preço de fechamento atual e True Low atual.
BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)
3. Definir "True Range" (TR). É o maior dos seguintes diferenças: máximo e mínimo atual; preço de fechamento máximo atual e anterior; preço de fechamento mínimo atual e anterior.
TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))
4. Encontre a soma dos valores de BP para os três períodos de cálculo:
BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)
5. Encontre a soma dos valores de TR para os três períodos de cálculo:
TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)
6. Calcule "Raw Ultimate Oscillator" (RawUO)
RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))
7. Calcule o valor de "Ultimate Oscillator" (UO) de acordo com a fórmula:
UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100
onde:
- MIN - significa o valor mínimo;
- MAX - o valor máximo;
- || — valor lógico OR;
- LOW (i) - o preço mínimo da barra atual;
- HIGH (i) - o preço máximo da barra atual;
- CLOSE (i) - o preço de fechamento da barra atual;
- CLOSE (i - 1) - o preço de fechamento da barra anterior;
- TL (i) - True Low;
- BP (i) - Buying Pressure;
- TR (i) - True Range;
- BPSUM (N) - a soma matemática de valores de BP por um período n (N igual a 1 corresponde a i = 7 barras, N igual a 2 corresponde a i = 14 barras, N igual a 3 corresponde a i = 28 barras);
- TRSUM (N) - a soma matemática de valores de TR por um período n (N igual a 1 corresponde a i = 7 barras, N igual a 2 corresponde a i = 14 barras, N igual a 3 corresponde a i = 28 barras);
- RawUO - "Raw Ultimate Oscillator"
- UO - significa Ultimate Oscillator.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/51
Média móvel desenhada com base no algoritmo de Gauss.Average Speed
Calcular Velocidade Média do preço.
Indicador que define quando o mercado se tornou assimétrico e há uma variação forte na tendência.Volumes
O indicador Volumes mostra os volumes com cores diferentes, dependendo das mudanças de volume.