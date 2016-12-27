Participe de nossa página de fãs
Panel-joke or a game system - expert para MetaTrader 5
O painel de jogos para negociação manual e automatizada demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel foi gerado automaticamente, usando o ambiente para o designer visual das janelas da interface MasterWindows para MQL5.
Ao analisar os bancos de dados dos preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE, você pode fazer uma suposição sobre o movimento de preços futuros. A probabilidade de tal movimento é mostrado como uma escala e em termos de porcentagem. A funcionalidade do painel de negociação permite o envio de pedidos para a corretora executar operações. As ordens de mercado são usadas neste exemplo. Além disso, você pode reduzir ou aumentar o volume de uma posição, fechar uma posição e ativar o autopilot.
Autopilot significa negociação automatizada com base nos sinais do painel. O modo pode ser ativado pressionando o botão apropriado.
Entrada de dados:
input ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_M5;// Período do gráfico para calcular o sinal
Você pode definir o período necessário do gráfico, a partir do qual o programa irá copiar os dados de preço para o cálculo.
Fig. 1. O painel de negociação de jogos
Recomendações:
- A biblioteca MasterWindows deve ser adicionada à pasta \MQL5\Include\. A biblioteca fornece a operação adequada das janelas de interface que você cria.
- Para uma melhor visualização das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.
- Este é um painel de demonstração (um programa demo) e não é destinado a contas reais. No entanto, você pode modificar ou substituir a função de geração de sinal BUYorSELL() de acordo com seu sistema de negociação, adicionar função de suporte de posição e tentar usá-lo em uma conta real.
