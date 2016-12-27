O painel de jogos para negociação manual e automatizada demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel foi gerado automaticamente, usando o ambiente para o designer visual das janelas da interface MasterWindows para MQL5.

Ao analisar os bancos de dados dos preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE, você pode fazer uma suposição sobre o movimento de preços futuros. A probabilidade de tal movimento é mostrado como uma escala e em termos de porcentagem. A funcionalidade do painel de negociação permite o envio de pedidos para a corretora executar operações. As ordens de mercado são usadas neste exemplo. Além disso, você pode reduzir ou aumentar o volume de uma posição, fechar uma posição e ativar o autopilot.

Autopilot significa negociação automatizada com base nos sinais do painel. O modo pode ser ativado pressionando o botão apropriado.

Entrada de dados:

input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M5 ;

Você pode definir o período necessário do gráfico, a partir do qual o programa irá copiar os dados de preço para o cálculo.

Fig. 1. O painel de negociação de jogos

Recomendações: