CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Panel-joke or a game system - expert para MetaTrader 5

Sergey Pavlov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1602
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O painel de jogos para negociação manual e automatizada demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel foi gerado automaticamente, usando o ambiente para o designer visual das janelas da interface MasterWindows para MQL5.

Ao analisar os bancos de dados dos preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE, você pode fazer uma suposição sobre o movimento de preços futuros. A probabilidade de tal movimento é mostrado como uma escala e em termos de porcentagem. A funcionalidade do painel de negociação permite o envio de pedidos para a corretora executar operações. As ordens de mercado são usadas neste exemplo. Além disso, você pode reduzir ou aumentar o volume de uma posição, fechar uma posição e ativar o autopilot.

Autopilot significa negociação automatizada com base nos sinais do painel. O modo pode ser ativado pressionando o botão apropriado.

Entrada de dados:

input ENUM_TIMEFRAMES   tf=PERIOD_M5;// Período do gráfico para calcular o sinal

Você pode definir o período necessário do gráfico, a partir do qual o programa irá copiar os dados de preço para o cálculo.

Fig. 1. O painel de negociação de jogos.

Fig. 1. O painel de negociação de jogos

Recomendações:

  • A biblioteca MasterWindows deve ser adicionada à pasta \MQL5\Include\. A biblioteca fornece a operação adequada das janelas de interface que você cria.
  • Para uma melhor visualização das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.
  • Este é um painel de demonstração (um programa demo) e não é destinado a contas reais. No entanto, você pode modificar ou substituir a função de geração de sinal BUYorSELL() de acordo com seu sistema de negociação, adicionar função de suporte de posição e tentar usá-lo em uma conta real.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15241

XCCX_StDev_HTF XCCX_StDev_HTF

O indicador XCCX_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_Stalin Exp_Stalin

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Stalin.

NRTR NRTR

NRTR é um indicador de tendência onde os FECHAMENTOS de preços são usados para os cálculos.

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

O indicador KalmanFilter_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.