Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KalmanFilter_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 920
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador KalmanFilter_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo KalmanFilter_StDev.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador KalmanFilter_StDev_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15247
NRTR é um indicador de tendência onde os FECHAMENTOS de preços são usados para os cálculos.Panel-joke or a game system
Um exemplo de como usar a biblioteca MasterWindows para criar um painel de negociação de jogos.
O Sistema de Negociação SAR ilustra o funcionamento do "Stop and Reversal" (SAR), desenvolvido por Welles Wilder. O Expert Advisor verifica a presença de uma posição aberta e começa a mover o stop loss com uma aceleração parabólica.RAVI_Histogram_HTF
O indicador RAVI_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.